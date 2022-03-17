ABD’den Türkiye’ye Ukrayna teşekkürü

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşının görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Blinken’in Rusya’nın işgaline karşı Türkiye’nin Ukrayna’ya yardım etmedeki rolü sebebiyle teşekkür ettiği duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, “Bakan Blinken, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne karşı taahhüdü ve Ukrayna’ya ihtiyacı olduğunda yardım çabaları için teşekkür etti” denildi.

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