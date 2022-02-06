ABD’li yetkililer: Rusya, Ukrayna’yı işgal etmeye yüzde 70 hazır

Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal hareketi düzenlemeye yetecek askeri kapasitesinin yüzde 70'ine ulaştığını söyledi.

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Şubat ayı ortasında sınır bölgesinin büyük oranda donmuş olacağını ve bu sayede akarsu ve göllerden de Rusya’nın “rahatlıkla ağır silahları ve büyük araçları” taşıyacağını belirten yetkililer, birkaç hafta içinde Rusya’nın işgal için hazırlanmış olabileceğini söyledi.

Rusya’nın son aylarda Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı belirtiliyor. Rusya ise Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik iddiaları reddediyor.

HERHANGİ BİR KANIT PAYLAŞMADILAR

BBC Türkçe’nin Reuters’tan aktardığı habere göre, ABD’li yetkililer bu değerlendirmeleri için kanıt oluşturacak herhangi bir veri ya da delil ise paylaşmadı. Yetkililere göre, bilgiler istihbarat faaliyetleri sayesinde elde edildi ancak durumun hassasiyeti sebebiyle detaylar paylaşılamıyor.

Yetkililer, hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış olsa da Rusya lideri Vladimir Putin’in işgal konusunda kesin bir karar verip vermediğinin bilinmediğini; diplomatik çözümün hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

Ancak yetkililere göre hava şartları, 15 Şubat’tan Mart sonuna kadar Rusya’nın daha da fazla askeri yığınak yapmasının önünü açacak. Bu tarihten sonra başlayacak olası bir işgalin, 50 bin kadar sivilin ölümüne yol açabileceği uyarısı da yapılıyor.

‘AVRUPA’YA YENİ GÖÇ AKINI’ UYARISI

İki yetkili, Kiev’in günler içinde düşebileceğini ve bunun da milyonlarca insanın evini terk etmesi sonucu Avrupa’ya yeni bir göç akınını başlatabileceği uyarısında bulunuyor.

Avrupa’daki NATO ülkelerine yapılan Amerikan asker takviyesi de devam ediyor. Polonya’ya cumartesi günü yeni bir grup Amerikan askeri daha indi. Bölgedeki NATO ülkelerine toplamda 3 bin askerin konuşlandırılması planlanıyor.

Moskova ise olağan askeri tatbikatlar için askerlerin kendi ülke sınırları içinde yer değiştirdiğini belirterek iddiaları reddediyor.

Rusya bir yandan da ABD’nin Rusya’yı savaşın içine çekmeye çalıştığını savunuyor ve Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmaması için yazılı garanti istiyor.

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