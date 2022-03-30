Al Jazeera: Türkiye “komşularla sıfır sorun” politikasına geri döndü

Rusya ve Ukrayna heyetlerini barış görüşmeleri için dün İstanbul’da ağırlayan Türkiye’nin son dönemdeki arabuluculuk girişimleri ve diplomasideki hamleleri uluslararası basında da dikkatle takip ediliyor. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli yaklaşımının, Ankara’nın ilişkilerde sorun yaşadığı ülkelerle yakınlaşma politikasının devamı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera, ekonomide zor bir süreç geçiren Türkiye'nin son dönemde “komşularla sıfır sorun” politikasını canlandırmaya karar verdiğini yazdı. Haberde, Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız tutumuyla diplomaside öne çıkan Türkiye'nin bu dengeli yaklaşımının, Ankara'nın ilişkilerde sorun yaşadığı ülkelerle yakınlaşma politikasının devamı olduğu belirtildi.

Haberde, Ankara'nın son dönemde Ermenistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkileri düzeltmeye çalıştığı hatırlatıldı.

“TÜRKİYE FIRSAT REYONU GİBİ”

Ayrıca BAE gibi ülkelerin Türkiye'deki ekonomik krizden fayda sağlamak üzere Türkiye'yle ekonomik ilişkileri artırmak istediği de kaydedildi. Abu Dabi'deki New York Üniversitesi'nden Orta Doğu Profesörü Monica Marks, “Türkiye TL'nin kötü durumu düşünüldüğünde şu anda fırsat reyonu gibi. BAE de uzun süredir petrol dışında yatırım imkanı arıyor” dedi.

“Komşularla sıfır sorun” politikası, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde ortaya çıkmıştı ancak Türkiye'nin birçok ülkeyle yaşadığı krizler nedeniyle pek başarılı olamadı. Al Jazeera'ye konuşan Sabancı Üniversitesi'nden Berk Esen, “Bu politika özellikle Arap Baharı sonrasında Türk hükümetinim mezhepçi politikalara yönelmesi ve Orta Doğu'da Sünni grupları desteklemesiyle başarısız oldu” diye konuştu. Esen, eski politikaların başarısız olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni adımlar atmaya yönlendirdiğini ifade etti.

“ERDOĞAN YALNIZDI AMA İŞLER DEĞİŞTİ”

Erdoğan'ın son dönemde uluslararası arenada dışlandığını kaydeden Esen, “Birçok zirvede Erdoğan yalnızdı, ancak görünen o ki işler Rusya'nın Ukrayna işgali başladığından beri gerçekten de değişti” ifadelerini kullandı.

Al Jazeera, bölgedeki istikrarsızlığın ekonomik zorlukları derinleştireceğinin farkında olan Ankara'nın bu nedenle bölgesel istikrarı hedeflediği yorumunda bulundu.

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