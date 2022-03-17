Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukraynalı mültecileri ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’nın başkenti Berlin’de Ukrayna’dan gelen mültecileri ziyaret etti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, milyonlarca kişi Ukrayna'yı terk ederek farklı ülkelere sığındı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya'nın başkenti Berlin'deki ana tren istasyonunda Ukrayna'dan gelen mültecilerin karşılandığı çadırı ziyaret etti.

Almanya'ya gelen sığınmacılar, yardım çalışanları ve diğer görevlilerle görüşen Steinmeir, “Tüm gönüllülere ve aynı zamanda tam zamanlı yardımcılara bu zor işi üstlendikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Yüzlerce insan gönüllü olarak her gün buraya geliyor ve Ukrayna’dan gelen mültecilerin bakımına yardımcı oluyor” dedi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada ise Steinmeier, Ukrayna halkının özgürlük ve barışı aradığını ifade ederek, şiddetten kaçtığını belirtti. Birçok mültecinin Ukrayna’da geride bırakmak zorunda kaldıkları akrabaları için endişelendiğinin altını çizen Steinmeier, “Mültecilerle yaptığım görüşmeler sonucunda şu an için burada güvende olduklarını öğrendiğim için de rahatladım” dedi.

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