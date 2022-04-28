Almanya Meclisi, Ukrayna’ya ağır silah sevkiyatını onayladı

Almanya Federal Meclisi’nde Ukrayna'ya ağır silah göndermek için sunulan önerge, iktidardaki Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon ortaklarının yanı sıra Hıristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) destekleriyle onaylandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya Federal Meclisi'nde “Avrupa’da Barış ve Özgürlüğü Savunmak, Ukrayna’ya Kapsamlı Destek” adlı Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı önergesi kabul edildi. Önergeye 586 milletvekilinin evet oyu kullandığı açıklanırken, 100 milletvekilinin hayır, 7 milletvekilinin ise çekimser oy kullandığı belirtildi. Almanya için Alternatif Parti (AfD) ve Sol Parti, daha önce Ukrayna'ya silah teslimatlarına karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Ayrıca Ukrayna'ya yapılacak silah ihracatının NATO üyeleriyle iş birliği içinde yürütüleceği belirtildi.

Yeşiller Federal Meclis Grubu’nun Başkanı Britta Haelmann, Ukrayna’ya silah teslimatlarının dengeleyici bir hareket olduğunu belirterek, “Bir yandan savaşa taraf olmamak, diğer yandan Ukrayna’yı saldırgan Putin’e korumasız teslim etmemek anlamını taşıyor” dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Dürr ise yaptığı açıklamada, “Ukrayna’daki Rus savaşına ağır silahların dahil edilmesi doğru bir karar. Rusya, Ukrayna’yı birden fazla askeri donanımla işgal etti. Beş kat daha fazla tank, üç kat daha fazla aktif asker. Ukrayna açık alanda bir savaştadır” ifadelerini kullandı.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya silah teslimatlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u haftalarca silah teslimatlarıyla ilgili tartışmadan kaçmakla suçladı. Merz açıklamasında, “Başbakan Scholz'un yaptığı ihtiyatlılık değil bu tereddüttür, bu ertelemedir, bu çekingenliktir. Silahlar yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır” dedi.

Almanya için Alternatif Parti (AfD) Genel Başkanı Tino Chrupalla, alınan kararın Almanya’nın potansiyel bir nükleer savaşa giriş beyanı gibi göründüğünü ifade ederek, “Biz Rusya ile savaşta değiliz. Hükümet şimdi Moskova ile son diplomatik kanalların kopmamasını ummalı. Ukrayna gibi, Rusya da egemen bir devlettir. Gelecekte iki ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel olarak iyi ilişkiler sürdürmek Almanya’nın çıkarınadır” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir Almanya'da hükümet ve ana muhalefet 'Ukrayna' için anlaştı

İlginizi Çekebilir Alman tankları savaş meydanında