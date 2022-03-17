Almanya savaş göçünün planını yaptı: Vatandaşlık vermiyor, ülke içine dağıtıyor
Almanya‘ya 180 bin Ukraynalı göçmen geldi ve milyonlarcası yolda. Almanya, mültecileri şehir, kasaba ve köylere dağıtırken, savaş bitince, gelenleri geri gönderme planını yaptı.
Rusya’nın Ukrayna‘ya saldırmasıyla birlikte Ukrayna’dan batıya ve özellikle Almanya‘ya yeni bir göç dalgası başladı. Türkiye’de sınır şehirlerinde yoğunluğun olduğu Suriyeli göçmenlere karşı Almanya’da planlı ve dengeli bir programın hazırlığı yapılıyor.
İLK HEDEFLERİ ALMANYA
Şu anda Polonya‘da 4 milyona yakın Ukraynalı bulunurken bunların çoğu Almanya‘ya gelmek istiyor. Su anda 180 bine yakını Almanya’ya ulaşırken ilk olarak Almanya, 90 gün AB'de serbest dolaşım izni olan bu göçmenleri doğu yani, Ukrayna‘ya yakın yerlere yerleştirmiyor.
– Öncelikle gelen göçmenler, bölgelere dağıtılıyor. Hangi eyaletin, hangi bölge ya da ilin ne kadar göçmen alabileceği soruluyor. Listeler toplanıyor ve buna göre dağılım başlıyor.
– Her bölge ve okullara alınacak Ukraynalı sayısı, nüfus dengesini göçmenler lehine bozmamak kuralıyla saptanıyor.
– Amaç, ülkelerindeki durum normalleşince, göçmenin geri dönebilmesi olduğu için, günlük problemlere göre yasalarla oynanmıyor.