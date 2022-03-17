Almanya savaş göçünün planını yaptı: Vatandaşlık vermiyor, ülke içine dağıtıyor

Rusya’nın Ukrayna‘ya saldırmasıyla birlikte Ukrayna’dan batıya ve özellikle Almanya‘ya yeni bir göç dalgası başladı. Türkiye’de sınır şehirlerinde yoğunluğun olduğu Suriyeli göçmenlere karşı Almanya’da planlı ve dengeli bir programın hazırlığı yapılıyor.

Şu anda Polonya‘da 4 milyona yakın Ukraynalı bulunurken bunların çoğu Almanya‘ya gelmek istiyor. Su anda 180 bine yakını Almanya’ya ulaşırken ilk olarak Almanya, 90 gün AB'de serbest dolaşım izni olan bu göçmenleri doğu yani, Ukrayna‘ya yakın yerlere yerleştirmiyor.

– Öncelikle gelen göçmenler, bölgelere dağıtılıyor. Hangi eyaletin, hangi bölge ya da ilin ne kadar göçmen alabileceği soruluyor. Listeler toplanıyor ve buna göre dağılım başlıyor.

– Her bölge ve okullara alınacak Ukraynalı sayısı, nüfus dengesini göçmenler lehine bozmamak kuralıyla saptanıyor.

– Ardından mültecilerin eğitim, barınma ve diğer ihtiyaçları için bütçe ayrılıyor, okullara ve sosyal yardım dairelerine bilgi veriliyor. Gelecek olan herkesin, tüm bilgileri hazır ediliyor. Kayıtsız kimse kalmıyor.

– Nitelikli olanlara ya da iş arayanlara, iş piyasasındaki ihtiyaç listesi sunuluyor.

– Göçmenlere, eğer “90 günlük dolaşım izni” bitmişse, “kalmaları için süreli müsamaha izni” veriliyor. Mültecileri vatandaşlığa almak ya da vatandaşlığı para, yatırım gibi gerekçelerle kolaylaştırmak için Vatandaşlık Yasası değiştirilmiyor.

– Amaç, ülkelerindeki durum normalleşince, göçmenin geri dönebilmesi olduğu için, günlük problemlere göre yasalarla oynanmıyor.