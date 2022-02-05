Aşı karşıtı kamyonculara yapılan milyonlarca dolarlık bağış iade edilecek

Kanadalı aşı karşıtı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek.

Sozcu.com.tr

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Bağış toplama platformu GoFundMe, Covid-19 aşısı zorunluluğunu protesto eden Kanadalı kamyon ve TIR sürücülerine yardım için toplanan milyonlarca doları sahiplerine iade edeceklerini duyurdu. Başka bir bağış platformu olan GiveSendGo, bağışları kabul edeceğini açıkladı.

Internet üzerinden bağış toplama platformu GoFundMe, Kanada’da Covid aşısı zorunluluğunu protesto eden kamyon ve TIR şoförleri için başlatılan Özgürlük Konvoyu 2022 bağış kampanyasını durdurduğunu duyurdu.

GoFundMe, “Barışçıl protestoları destekliyor ve Özgürlük Konvoyu 2022 bağış toplama etkinliğinin ilk oluşturulduğunda amacının bu olduğuna inanıyoruz. Artık, daha önce barışçıl olan gösterinin, polisin şiddet ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilgili raporlarıyla işgal haline geldiğine dair güvenlik güçlerinden kanıtlarımız var” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK’TAN TEPKİ

Kanadalı sürücülerin protestolarına tweet’leriyle destek veren Tesla’nun kurucusu Elon Musk, bağış platformunun bu kararını eleştirmek için aynı platformun 2020’de başka bir protesto için yaptığı bağış kampanyasını örnek göstererek “Çifte Standart?” diye sordu.

Başka bir çevrimiçi bağış toplama platformu olan GiveSendGo ise, GoFundMe’nin geri çekilmesinden kısa bir süre sonra konvoy için bağış kabul edeceğini açıkladı.

Kanadalı kamyon ve TIR şoförleri, hükümetin Kovid-19 aşısı zorunluğu getirmesine üzerine ülkenin büyük kentlerinde ve yollarda konvoy oluşturarak geçen hafta sonu protestolara başlamıştı.

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