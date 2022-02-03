Aşırı çevre olayları, 40 yılda Avrupa’da yarım trilyon euro zarara yol açtı

Avrupa Çevre Ajansı, aşırı hava olaylarından en kötü etkilenen ülkelerin Almanya, Fransa ve İtalya olduğunu belirtti. Ekonomik zarar çoğunlukla sel ve fırtına gibi hava olaylarından kaynaklandı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Çevre Ajansı (EEA), aşırı hava olaylarının 40 yıl içinde Avrupa'da 500 milyar euro'ya yakın bir zarar yarattığını açıkladı.

Kurumun açıkladığı verilere göre, en kötü etkilenen ülkeler Almanya, Fransa ve İtalya oldu.

1980-2020 arası dönemde 90 bin ila 142 bin kişi hava ve iklimle bağlantılı olaylar sonucu hayatını kaybetti. Bu kişilerin çoğu sıcak hava dalgası sonucu öldü.

Ekonomik zararın yüzde 44'ü sel gibi suyla ilgili olaylardan, yüzde 39'uysa fırtına gibi hava olaylarından kaynaklandı.

Verilerde, iklim değişikliğiyle alakalı zararda belirgin bir yükseliş eğilimi görülmedi. Bu durumun özellikle ekonomik kayıpların büyük bölümünün bazı ciddi olaylar sonucu ortaya çıkmasından kaynaklandığı vurgulandı.

EEA'dan Wouter Vanneuville, “En aşırı çevre olaylarına dair net bir model yok. Hala büyük oranda rastgele yaşanıyorlar” dedi. Vanneuville, ekonomik zararın ve can kaybının sürekli olarak artmamasının iklim değişikliği gerçeğini değiştirmediğini belirterek, “Bunun nedeni iklim değişikliğine karşı yürütülen çok sayıda faaliyet. Giderek daha fazla ülke adaptasyon stratejileri uyguluyor” diye konuştu.

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