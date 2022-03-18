BBC: Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taleplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi dinleyen sayılı yetkiliden biri olan Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın, BBC'ye Rusya'nın taleplerinin iki kategoriye ayrıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını sürdüren Ankara, dün üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi… Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü. Görüşmenin sonunda Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın, BBC’ye konuştu.

Görüşmenin detaylarını paylaşan Kalın, Rusya’nın taleplerinin ikiye ayrıldığını söyledi. Kalın, “Rusya’nın istediği ilk dört talep Ukrayna’nın kolayca karşılayabileceği şeyler. Kalın, bunlar arasında en büyüğünün Ukrayna’nın tarafsızlığını koruması ve NATO’ya katılmaması olduğunu söylerken, BBC de Zelenskiy’nin zaten bunu kabul ettiğini hatırlattı.

“TÜRKİYE, ZELENSKİY İÇİN KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR”

İlk kategorideki diğer talepler arasında, Ukrayna’nın silahsızlanma süreci ve Rusya’ya bir tehdit olmadığını göstermesi, Ukrayna’da Rusçanın korunması ve bölgenin Nazilerden temizlenmesi olduğuna da dikkat çekildi.

BBC’nin haberinde, “Bu kendisi de Yahudi olan ve birçok akrabasını soykırımda kaybeden Zelenskiy için çok saldırgan fakat Türkiye, bunların Zelenskiy için kolay olacağını düşünüyor” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Putin’in ikinci kategorideki taleplerinin ise Putin ile Zelenskiy arasında yüz yüze görüşmesinden sonra kabul edilebileceğine dikkat çekildi. Kalın’ın Rusya liderinin bu konudaki taleplerini detaylıca anlatmadığına dikkat çekilirken, kısaca Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin statüsü ve Kırım’ın statüsü olduğunu söyledi.

Kalın, Rusya’nın Ukrayna hükümetinden Ukrayna’nın doğusundaki topraklardan vazgeçmesinin isteneceğini de ima etti.

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