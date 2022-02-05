BBC’den dikkat çeken analiz: Turizm, Türkiye’deki enflasyon baskısını hafifletebilir mi?

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'deki enflasyon ve liradaki değer kaybının turizme etkilerini analiz eden bir haber yayınladı. "Turizm Türkiye'deki enflasyon baskısını hafifletebilir mi?" başlıklı yazıda, Türkiye'nin cari açığını kapatmada turizmin önemi de vurgulandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu, rekor kıran enflasyonu ve bu durumun turizme etkilerini analiz eden bir yazı yayımladı. “Turizm Türkiye’deki enflasyon baskısını hafifletebilir mi?” başlıklı yazıda, enflasyonun dünyanın her yerinde insanların karşılaştığı bir ‘savaş’ olduğu aktarılırken, “insanların iki yakasını bir araya getirmenin giderek zorlaştığı Türkiye’de özellikle şiddetli yaşanıyor” ifadeleri kullanıldı.

BBC, yükselen enflasyon ve değerinin neredeyse yarısını kaybetmiş bir para biriminin Türkiye’de “yaşam maliyeti krizi”ne yol açtığını belirtirken, enflasyonun Aralık ayında yüzde 36’ya ulaşmasının ardından Ocak ayında yüzde 48,7’ye kadar yükseldiğini vurguladı.

“ENFLASYON SÖYLENENDEN DAHA YÜKSEK”

BBC, Türkiye’deki bazı ekonomistlerin, açıklanan enflasyon oranının gerçekten çok daha düşük olduğunu söylediğini de aktardı.

İki hafta içinde, Türkiye’nin merkez bankası hane halklarının sıkıntılarını hafifletmek için stratejiler görüşmek üzere toplanacak.

BBC, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizi düşürme politikasına dikkat çekerken, “daha yüksek faiz oranlarıyla enflasyonu düşürmek gibi bir yöntem izlemeleri pek olası değil” ifadelerini kullandı.

“YATAK ODAMI TURİSTLERE KİRALAMAK BENİ KORKUTUYOR”

Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, “bir süre” için ülke çapındaki insanların enflasyonun “yükünü taşımak” zorunda kalacağını söyledi. Aralık ayında liradaki değer kaybı, marketleri neredeyse her gün raftaki malları yeniden fiyatlandırmaya zorladı.

İstanbul’da üniversiteye giden yabancı Montoya isimli bir kadın da her ay kira ödeyebilmek için fazladan yatak odasını turistlere kiralamaya karar verdiğini söyledi.

“Bunun için gerçekten endişeleniyorum çünkü biri bana geldiğinde gerçekten korkuyorum ve onu tanımıyorum. Tanımadığım biriyle evde kalıyorum. Aslında çok korkutucu ama elimden başka bir şey gelmiyor. Dün markete gittim bir poşeti 300 liraya doldurdum, bir ay önce 150 liraydı” dedi.

‘UYGUN DÖVİZ KURU TÜRKİYE’Yİ ÇEKİCİ HALE GETİRDİ”

BBC, ülke içindeki ekonomik durumun daha da ağırlaştığını belirtirken, “Ancak uygun bir döviz kuru, Türkiye’yi dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar için daha çekici bir tatil yeri haline getirdi.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2019 yılında 34 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiği vurgulanan haberde, “karantinalar ve seyahat kısıtlamaları 2020’de sektörü alt üst etse de 2021’de toparlandı.” ifadeleri yer aldı.

Gelirler pandemi öncesine göre hala üçte bir oranında daha düşük olmasına rağmen, gelen turist sayısında artış yaşanıyor.

PANDEMİDEN SONRA ARTIŞ

BBC Türkiye’deki Grand Circle Travel’dan Şebnem Altın ile görüştü. Altın, rezervasyonlar olduğunu belirtse de sektörün hala ‘kırılgan’ olduğuna vurgu yaptı. Altın, “Artık insanlar turlarını son dakikada iptal edebiliyor. Acenteler bu konuda oldukça esnek davranmaya başladı. Bu yeni bir uygulama. “Bu nedenle, önümüzde ki yıl için rezervasyonlarımız olmasına ve her şey toz pembe görünmesine rağmen, bu rezervasyonların gerçekleşeceğinden asla emin olamayız.” dedi.

BBC, Dünya Ticaret Örgütü rakamlarında göre, Türkiye’nin 2019 yılında en popüler altıncı turistik nokta olduğuna vurgu yaparken, turizmin, Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturduğunu aktardı.

“TÜRKİYE’YE EKONOMİK FAYDA SAĞLAYABİLİR”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın önde gelen bölgesel ekonomistlerinden Roger Kelly’ye göre, bu yıl seyahat kısıtlamaları hafiflemeye devam edip sektör toparlanmaya devam ederse, Türkiye için daha geniş ekonomik faydalar sağlayabilir.

Kelly, ekonominin altında yatan yapısal sorunlardan birinin ülkenin cari açığı olduğunu, bunun da Türkiye’nin ithal ettiği mal ve hizmetlerin değerinin ihracattan daha fazla olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kelly, daha fazla turizm gelirinin bu açığı azaltmaya yardımcı olacağını söyledi, “Açıkçası, turizm gelirleriniz iyiyse, bu cari açığı azaltmaya yardımcı olur, bu da onu finanse etmeyi kolaylaştırır, bu da liranın gücünü desteklemeye yardımcı olur.” dedi.

Kelly, “Bu açıdan bakıldığında, makul derecede güçlü bir turizm sezonunuz varsa, bu lirayı desteklemeye ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olur” dedi.

İlginizi Çekebilir Turizm gelirleri son çeyrekte pandemi öncesi dönemi yakaladı

İlginizi Çekebilir Turizmde 2021'i Rus turist kurtardı