Business Insider’dan Türkiye-Rusya analizi: Endişeler artıyor

ABD merkezli Business Insider, son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye'nin tutumunu değerlendirdiği bir yazı yayımladı. Yazıda, Türkiye'nin bölgede olası bir askeri operasyon istemediğinin de altı çizildi.

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ABD merkezli finans ve ekonomi sitesi Business Insider, son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna krizini ve Türkiye’nin krizdeki konumunu analiz eden bir yazı yayımladı. Benjamin Brimelow imzalı yazıda, NATO’da ikinci en büyük orduya sahip Türkiye’nin son dönemde uzun süredir rakibi olan Rusya’ya karşı koyma konusunda istekli olduğu belirtilirken, “Ancak Ankara’nın Moskova ile ısınan ilişkisi, NATO ittifakı için işleri karmaşık hale getirdi.” ifadeleri yer aldı.

Yazıda, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin NATO’nun çıkarlarını tehdit ettiği vurgulanırken, bu durumun NATO içinde rahatsızlığa neden olduğu da öne sürüldü.

‘ERDOĞAN’IN OTOKRATLAŞMASIYLA BİRLİKTE…’

Gazete, Türk, Rus ilişkilerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde iyileştiğine vurgu yaparken, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişki, daha yakın işbirliğini kolaylaştırdı. Erdoğan’ın özellikle 2016’daki başarısız darbe girişiminden sonra daha otokrat hale gelmesiyle bu bağlar daha da yakınlaştı.” ifadeleri kullanıldı.

Business Insider, Türkiye’nin son dönemde Avrupa ile yaşadığı gerginliklerin onu Rusya ile daha iyi bir müttefik olmaya ittiğini vurgularken, “Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilimler ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini aksatmasıyla birleşen bu Batı tepkisi, Türkiye’nin Rusya’yla daha fazla yakınlaşmasına neden oldu.” ifadeleri yer aldı.

‘TÜRKİYE’NİN RUSLAR HAKKINDAKİ ENDİŞESİ ARTTI’

Türkiye’nin Batı ülkeleri için güvenilir ortak olmaktan uzaklaştığı öne sürülen yazıda, “şimdi Batı ile Rusya arasında dikkatli bir şekilde denge kuruyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yazı şu ifadelerle devam etti; “Ancak Türkiye, Rusya’nın son zamanlardaki eylemlerinden ve hırslarından hiçbir şekilde tamamen rahat değil. Moskova’nın devam eden askeri modernizasyonu, 2014’te Kırım’ı ilhakı ve 2015’te Suriye’ye müdahalesi ve Karadeniz ve Kafkaslar’daki artan etkisi, Türkiye’nin Rusya hakkındaki endişesini artırdı.

RAND şirketinde kıdemli bir siyaset bilimci olan Stephen Flanagan, Insider’a verdiği demeçte, “Türkiye, temelde Ruslara güvenmemesinden kaynaklanan bu dengeleme hareketini sürdürmeye çalışıyor, ancak aynı zamanda Batı desteğinden de emin değiller.” dedi.

İLİŞKİLER ‘BIÇAK SIRTINDA’

Flanagan, Rus-Türk ilişkisinin “her gün bıçak sırtında” olduğunu söylerken, Türkiye, daha geniş bölgede kendi çıkarlarını koruma konusunda hâlâ çok endişeli ve Ruslar ile ilgili de hâlâ çok endişeli” ifadelerinde bulundu.

Flanagan, “Rusya’nın Suriye’deki oyunun sonunu kontrol ettiği ve Karadeniz’deki gücünü artırdığı göz önüne alındığında, Türklerin bir düzeyde Rusya ile bir şekilde işbirliğine dayalı bir ilişkiye sahip olmaktan başka seçeneği yok” dedi.

‘ABD’NİN KARADENİZ’DE KONUŞLANMA İHTİMALİ…’

Flanagan, “Ankara, Rusya’nın Karadeniz bölgesinde daha fazla saldırganlığını caydırmak için NATO’nun yaptığı her şeyi destekleme çabalarına öncülük etmek istiyor, ancak bölgede askeri bir oluşum olmasını istemiyorlar.” dedi.

Siyaset bilimci, “İstemedikleri şey, [Türk] Boğazların bir şekilde kapatılmasına veya karasuları boyunca büyük çatışmaların görülmesine yol açan bir krizi kışkırtmak ve ABD’nin Karadeniz’de konuşlanmasına izin vermek.” dedi.

Business Insider, “Rusya ve Türkiye’nin ilişkileri rekabet ve ortaklık arasında gidip geliyor gibi görünüyor, ancak Karadeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki rekabet eden çıkarları bu ilişkinin hızla çatışmaya dönüşme potansiyelini gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

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