Çeçen lider Kadirov’dan Rus saldırısı açıklaması: Planı duyurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yanlısı hamleleriyle gündeme gelen Çeçen lider Ramazan Kadirov açıklamalarda bulunarak Rus güçlerinin planlarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 50 günü aşkın bir süredir devam ederken, Çeçen lider Ramazan Kadirov açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta Moskova’ya destek mesajı veren Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline fiilen de katılan Kadirov, Rusya’nın Mariupol’deki hamleleri ile ilgili konuştu.

Rus haber ajansı RIA’nın aktardığı haberde Kadirov, “Salı günü (bugün) Rus güçleri Mariupol’deki metalurji fabrikasını ele geçirecek” dedi.

İlginizi Çekebilir Çeçen lider Kadirov, Kremlin'i suçladı, Putin'e en yakın isimleri hedef aldı

İlginizi Çekebilir Fotoğraftaki o ayrıntıya dikkat çektiler: 'Kadirov yalan söylüyor'