Çin bankalarından Rusya için ‘kısıtlama’ kararı
Çin kamu bankalarının Rus emtialarına finansman sağlanmasını kısıtladığı öğrenildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı saldırmasının ardından Çin kamu bankalarının bazı önlemler aldığı belirtildi.
Reuters’ın Bloomberg News’ten aktardığı habere göre önlemler şu şekilde:
* Çin kamu bankaları Rus emtialarına finansman sağlanmasını kısıtladı.
* Çin’in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı.
* Çinli Industrial & Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu.