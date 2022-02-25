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Çin bankalarından Rusya için ‘kısıtlama’ kararı

Çin kamu bankalarının Rus emtialarına finansman sağlanmasını kısıtladığı öğrenildi.

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Çin bankalarından Rusya için ‘kısıtlama’ kararı

Rusya’nın Ukrayna’yı saldırmasının ardından Çin kamu bankalarının bazı önlemler aldığı belirtildi.

Reuters’ın Bloomberg News’ten aktardığı habere göre önlemler şu şekilde:

* Çin kamu bankaları Rus emtialarına finansman sağlanmasını kısıtladı.

* Çin’in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı.

* Çinli Industrial & Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu.

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