Daha önce Ukrayna’nın vurduğu iddia edilmişti: Rusya’nın Belgorod kentinde patlama

Daha önce Ukrayna'nın saldırısına uğradığı iddia edilen Rusya'nın Belgorod kentinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 39’uncu gününde, Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Önceki gün iki Ukrayna askeri helikopterinin Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisini vurduğu iddia edilmişti.

Bu haberin ardından gözlerin çevrildiği Rus kenti Belgorod’dan yine patlama sesleri geldi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, iki görgü tanığı, Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Olayın Ukrayna saldırısı mı olduğu veya ne sebeple meydana geldiği henüz açıklanmadı.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna helikopterleri topraklarımızı vurdu

İlginizi Çekebilir Rus oligarkın sosyetik eşi: 'Putin'in eski damadı bebeğimizi kaçırdı'

İlginizi Çekebilir Rusya'dan müzakerelerle ilgili açıklama