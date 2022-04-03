Daha önce Ukrayna’nın vurduğu iddia edilmişti: Rusya’nın Belgorod kentinde patlama
Daha önce Ukrayna'nın saldırısına uğradığı iddia edilen Rusya'nın Belgorod kentinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 39’uncu gününde, Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Önceki gün iki Ukrayna askeri helikopterinin Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisini vurduğu iddia edilmişti.
Bu haberin ardından gözlerin çevrildiği Rus kenti Belgorod’dan yine patlama sesleri geldi.
Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, iki görgü tanığı, Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
Olayın Ukrayna saldırısı mı olduğu veya ne sebeple meydana geldiği henüz açıklanmadı.
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