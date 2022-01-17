Daily Mail: 11 Eylül’ü öven sinagog saldırganı ABD’ye nasıl girdi?

ABD’nin Teksas eyaletinde bir sinagoga saldırıp 4 kişiyi rehin aldıktan sonra öldürülen Malik Faysal Akram’ın, memleketi İngiltere’de 20 yıl önce mahkeme tarafından tehdit olarak sınıflandırıldığı bildirildi. İngiliz basınına göre 11 Eylül saldırılarını övdüğü için mahkeme tarafından yasaklı kişiler listesine alınan Akram'ın ABD'ye nasıl girdiği soru işareti yarattı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Teksas eyaletinde önceki gün bir sinagoga saldırıp 4 kişiyi rehin alan İngiliz vatandaşı Malik Faysal Akram'ın, memleketinde 11 Eylül saldırılarını övdüğü için resmi kurumlarca “tehdit” olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı.

Teksas'taki Beth Israel Sinagogu’na ayin sırasında saldıran Akram saatler süren operasyonda öldürülmüş, 4 rehine kurtarılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden olayı “terör eylemi” olarak nitelemişti.

ABD ve İngiltere polis teşkilatları 44 yaşındaki Akram'ın terör örgütleriyle bağlantılarını incelemeye alırken, saldırgan hakkında 2001'de memleketi Lancashire'da resmi mahkemeye giriş yasağı kararı alındığı bildirildi.

SABIKASI KABARIKTI

İngiliz Daily Mail gazetesinin özel haberine göre saldırgan, 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açan uçaklarda olmayı arzuladığını söylediği için o dönemde mahkeme tarafından “tehdit” olarak nitelenmişti.

Üst üste yaşanan olayların ardından Lancashire'daki Blackburn Sulh Mahkemesi, Akram'ın mahkemenin bulunduğu alana girmesini yasaklamıştı.

Daily Mail, sabıka kaydı da bir hayli dolu olan Akram'ın iki hafta önce sorun yaşamadan ABD'ye nasıl girmiş olabileceği sorusunu gündeme getirdi.

Haberde ABD'deki yetkililerin İngiltere'deki suç kayıtlarına düzenli olarak erişememesi nedeniyle Akram'ın sicilinin şüphe yaratmamış olabileceği belirtildi.

Akram’ın sık sık gittiği Pakistan'daki İslamcı örgütlerle bağlarının da incelendiği kaydedildi.

İngiltere'de yaşayan ailesi de, ABD'de bir süredir evsizlerin kaldığı yerlerde yaşayan ve sokakta silah alan Akram'ın akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğunu söyledi.

Saldırganın abisi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada “Polis onu tanıyor. Sabıkası vardı. Nasıl vize alabildi ve silah aldı?” dedi.

Sinagoga düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak 18 yaşından küçük iki kişinin gözaltına alınması, olayın arkasında bir terör örgütü olabileceği yönünde soru işaretleri yaratmıştı.

FBI'dan yapılan açıklamadaysa, saldırıyla bağlantılı başka kişiler olduğuna dair bir işaret bulunmadığı bildirildi.

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