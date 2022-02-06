Endişe yaratan rapor: Rusya birkaç günde Kiev’i ele geçirebilir, 50 bin sivil ölecek

ABD istihbaratı, Rusya'nın birkaç gün içinde Kiev'i ele geçirebileceğine dair bir rapor hazırladı. Raporda, 50 bin sivilin olası bir işgalde yaşamını yitireceği ve milyonlarca Ukraynalının ise bölge ülkelere kaçacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 2014’ten beri devam eden gerilim her geçen gün batı ülkeleri ve Çin’in de dahil olmasıyla birlikte tırmanırken ABD istihbaratından çarpıcı bir rapor geldi…

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, ABD istihbaratı olası senaryolar ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

Raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı 2 gün içinde tamamen işgal edebileceğini ve Kiev’i ele geçirebileceği kaydedilirken, çok sayıda sivilin de olası bir işgalde yaşamını yitireceği belirtildi.

5 MİLYON MÜLTECİ DETAYI

Bölgede bir insani kriz yaşanmasının muhtemel olduğuna dikkat çeken ABD’li istihbarat yetkilileri en az 50 bin sivilin yaşamını yitirebileceğini açıklarken, yaklaşık 5 milyon Ukraynalının da bölge ülkelere kaçabileceğinin altını çizdi.

Raporda, taraflar arasında diplomatik bir çözüm şansının giderek azaldığı da kaydedilirken, ABD’li yetkililerin bu raporları hem ABD’deki siyasetçilere hem de Avrupalı müttefiklerle paylaştığı da belirtildi.

“83 RUS TAKTİK TABURU BULUNUYOR”

Rusya-Ukrayna sınırında ve Belarus topraklarında Rus ordusunun yayılıp yoğunlaştığı bir dönemde, Washington Post, “Konuyla ilgili bilgisi olan yetkililer 83 Rus taktik taburu var ve her birinde yaklaşık 750 asker bulunuyor. İki hafta önce bunun sayısı 60’tı” ifadelerine yer verdi.

62 binden fazla askerin yanı sıra lojistik, hava desteği ve medikal destek sağlayan binlerce personelin de bölgede olduğuna dikkat çeken ABD’li yetkililer, bölgedeki Rus askerlerinin sayısının 130 bini geçebileceğine de dikkat çekti.

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