Erivan’dan İstanbul’a ilk uçak havalandı

Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başlıyor. Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirecek olan ilk uçuşta 64 yolcu bulunuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan İstanbul’a ilk uçuşu gerçekleştirilecek Fly One Havayolları’na ait uçağı 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00’da Erivan Zvartnots Havalimanı’ndan havalanacak.

İlk uçuş öncesi yolcular bilet ve bagaj işlemleri için check-in kontuar noktalarına geldi. Bu arada İstanbul’a gelecek yolcular Erivan Zvartnots Havalimanı’nda Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.

İSTANBUL’DAN DA UÇUŞ GERÇEKLEŞİYOR

Erivan seferini yapacak uçak saat 19.40’da İstanbul Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor. Bugün itibariyle karşılıklı seferler kapsamında aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 30 yolcusuyla 20:40da İstanbul Havalimanından Erivana hareket edecektir.

Pegasus Havayollarının PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivana gece yarısından sonra yerel saatle 02:35de iniş yapacaktır. PC-551 sayılı dönüş seferi 06:50de Erivandan kalkacak olup, 07:55de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapması planlanıyor. DHA

İlginizi Çekebilir Ermenistan Azerbaycan askerlerine ateş açtı