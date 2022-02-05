Faslı küçük Rayan’ı kurtarmak için zamanla yarış sürüyor

Fas'ta salı günü 32 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ı kurtarma çalışmaları günlerdir aralıksız sürüyor. Kurtarma ekibinden Abdülselam Makudi, “Neredeyse ulaştık. Üç gündür durmadan çalışıyoruz ve çok yorgunuz ama bütün ekip canla başla çalışıyor” dedi. Kuyuya indirilen kamerada çocuğun hala hayatta olduğu görülürken Rayan’ı kuyudan çıkar çıkmaz hastaneye götürecek bir helikopter de bölgede hazır bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Fas’ta salı günü 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan’ı kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde yaklaşık 5 gündür gece gündüz süren kurtarma çabalarında yatay sondaj işlemine başlandığı bildirildi.

Kurtarma ekibinin başındaki Abdülhadi Tamrani, bu sabah TV 2M kanalına yaptığı açıklamada “İkinci kurtarma adımı tamamlanmak üzere” dedi. Kurtarma ekibinden Abdülselam Makudi de, “Neredeyse ulaştık. Üç gündür durmadan çalışıyoruz ve çok yorgunuz ama bütün ekip canla başla çalışıyor” diye konuştu.

Sivil savunma ekipleri çocuğu kurtarmak için zamanla yarışırken, Rayan’ı çıkarmak için bir kişiyi kuyuya indirme çabaları kuyunun çok dar olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ELLERİYLE KAZIYORLAR

Fas'ta büyük heyecan ve endişeyle takip edilen kurtarma çabalarında ekipler günlerdir buldozerlerle kuyunun çevresini kazıyor ve toprak kayması olasılığına karşı önlem alıyor.

Bölgenin kayalık bir arazi olması, kurtarma çabalarının zorlaşmasına neden oldu. Ekipler, zaman zaman bazı yerleri elleriyle kazıyor.

‘HALA HAYATTA’

Fas medyası, dün kuyuya indirilen kamerada çocuğun hala hayatta olduğunun görüldüğünü ama başından yaralandığını aktarmıştı.

Bölge son 5 gündür epey soğuk ve Rayan'ın kuyuya indirilen yiyecekleri yiyip yemediği bilinmiyor. Çocuğa su ve oksijen tüpü de gönderildi.

Bölgede, Rayan'ı kuyudan çıkar çıkmaz hastaneye götürecek bir helikopter hazır bekliyor.

Küçük çocuk, babasının kuyuyu onardığı sırada düşmüştü. Rayan'ın annesi, ilk başta çocuğun kuyuya düştüğünün fark edilmediğini belirtti.

Kaza Fas'ta en önemli gündem olurken, sosyal medyada da #SaveRayan (Rayan'ı Kurtarın) etiketi trend topic oldu.

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