Güney Kore devlet başkanı adayının eşi şaşkına çevirdi: Gazetecileri hapse attıracağım

Mart ayında seçimlere giderek yeni devlet başkanını seçme hazırlığı içerisindeki Güney Kore'de seçim yarışı kızışıyor... Seçim yarışına dahil olan Halkın Gücü Partisi'nden Yoon Suk-yeol'un eşinin açıklamaları ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore, 9 Mart’ta Devlet Başkanlığı seçimi için geri sayıma başlarken, adaylardan Yoon Suk-yeol’un 49 yaşındaki eşi Kim Keon-hee, seçim yarışına adeta damga vurdu…

Son dönemde yaptığı açıklamalarla ülke gündemine oturan ve anket sonuçlarına göre eşinin oy oranını artıran Kim Keon-hee sert açıklamalarına devam ederek gündem olmayı sürdürüyor.

Kim Keon-hee kendilerine muhalefet yapan gazetecileri cezaevine attıracağını söylerken, cinsel saldırıya uğradığını söyleyen kadınların ise bunu para için yaptığını öne sürdü.

Bir gazeteciyle yaptığı sohbetin yayınlanmasını engellemeye çalışan fakat başarılı olamayan Kim Keon-hee’nin açıklamalarının ortaya çıkmasından sonra ise anketlerde eşine olan destek arttı.

Son dönemde gündemden düşmeyen Kim Keon-hee, “Eşimi eleştiren gazetecilerden intikam alacağım” dedi.

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