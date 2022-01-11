Güzellik kraliçesine ırkçı tavır: ABD’ye alınmadı

ABD'nin, İngiltere'nin güzellik kraliçesi Leen Clive'a 'Suriye doğumlu olduğu için' vize vermediği öne sürüldü...

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İngiltere’nin güzellik kraliçesi, yarışma nedeniyle gittiği ABD’de ırkçı tavırla karşılaştığını öne sürerek isyan etti.

ABD’nin, İngiltere’nin güzellik kraliçesi Leen Clive’a ‘Suriye doğumlu olduğu için’ vize vermediği öne sürüldü.

İngiliz güzellik kraliçesinin bugün başlayacak Miss World yarışması öncesinde ABD’ye girişi “Suriyeli geçmişi nedeniyle” reddedildi.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nde stajyer doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Clive, Las Vegas şehrinde 15 Ocak’ta düzenlenecek yarışmaya seyahat edebilmek için ailesine vize verildiğini fakat Şam’da doğduğu gerekçesiyle kendine vize verilmediğini savundu.

Clive BBC’ye yaptığı açıklamada, “İngiliz pasaportu ile başvurdum. İngiltere’yi temsil ediyorum ve bir İngiliz vatandaşıyım, bu yüzden ABD tarafından reddedileceğimi bilmiyordum.” dedi.

‘TEK FARK DOĞUM YERİM’

“Kocam ve kızımın vizeleri verildi ama benimki reddedildi ve tek fark doğum yerim” dedi.

Dokuz yıldır İngiltere’de yaşayan Clive, bu süre içerisinde İngilizce konuşmayı öğrendi ve aynı zamanda kadın eşitliği ve mülteci hakları için yürütülen kampanyalarda aktif olarak görev aldı.

Vize kayıtlarının yasalar gereği gizli tutulduğunu belirten ABD’li yetkililerse bireysel başvurularla ilgili yorum yapılamayacağını bildirdi.

İLK KEZ İNGİLTERE YER ALMAYACAK

Miss World, 15 Ocak’ta başlayacak ve dünyanın dört bir yanından 57 kadın yarışacak. Clive’in ülkeye alınmaması nedeniyle, İngiltere, kuruluşundan bu yana ilk kez yarışmada temsil edilmeyecek.

Suriye, ABD hükümetinin Terörizmin Devlet Sponsoru listesinde yer alıyor. Bu nedenle, bu ülkelerin vatandaşları ABD’ye girişlerine izin verilmeden önce bir konsolosluk memuru tarafından mülakata tabi tutuluyor, özel aşamalardan geçiriliyor.

Clive, ABD Büyükelçiliği’ne ‘sağduyulu olma’ çağrısında bulunurken, “Hala umutluyum. Zamanımın tükendiğini biliyorum, ancak elçilikten biri başvurumla yeniden ilgilenebilirse her şey farklı olabilir.” dedi.

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