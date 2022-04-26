Hayatını kaybeden Rus oligarkın oğlu konuştu: Babam intihar etmedi, öldürüldü!

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla tanınan multimilyoner Vladislav Avayev’in ardından Rus oligark Sergey Protosenya'nın eşi ve kızıyla birlikte İspanya’daki evinde ölü bulunmasının yankıları sürüyor. Protosenya'nın oğlu olayın ardından ilk kez konuştu ve ailesinin öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Rus oligarkların gizemli ölümleri uluslararası basındaki gündemini korumaya devam ediyor.

Rus milyarder Sergey Protosenya geçtiğimiz hafta İspanya’daki evinde eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu. Rus oligarkın cesedinin yanında bir bıçak ve balta bulunduğu da açıklanmıştı.

Kişisel serveti 433 milyon doları aşan Protosenya, Gazprombank’la yakın ilişkilere sahip doğalgaz şirketi Novatek’in eski başkan yardımcısıydı.

POLİS İNTİHAR ŞÜPHESİNE YOĞUNLAŞMIŞTI

Bir polis yetkilisi, evde intihar mektubu bulunmadığını ve Protosenya’nın eşi ve kızını öldürdükten sonra kendini öldürdüğü şüphesi üzerinde durulduğunu belirtmişti.

Ancak Rus oligarkın oğlu, babasının cinayet işledikten sonra intihar ettiği iddialarını yalanladı ve Protosenya’nın cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

Fedor Protosenya, babasının karısına ve kızına ‘asla zarar veremeyeceğini’ iddia etti ve ailesinin öldürülmüş olabileceğini vurguladı.

‘BABAM KATİL DEĞİL’

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Fedor, “Babam bir katil değil.” dedi.

Protosenya intihar notu bırakmadığı ve kullanılan balta ve bıçakta parmak izine rastlanmadığı açıklandı.

İspanyol polisi, ‘polis soruşturmasının gizliliğini’ gerekçe göstererek, üç cesedin otopsilerinin bulgularını açıklamayı reddetti. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Fedor, Paskalya’yı Fransa’nın Bordeaux kentindeki aile evinde geçirdiği için babasının yanında olmadığını açıkladı. Genç adam, ‘Annemi ve özellikle kız kardeşim Maria’yı severdi. O onun prensesiydi. Onlara zarar verecek hiçbir şey yapamazdı. O gece ne olduğunu bilmiyorum ama babamın onlara zarar vermediğini biliyorum.’ dedi.

Fedor, polisin kendisine konu hakkında fazla detay vermemesi gerektiğini tembihlediğini de vurguladı.

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