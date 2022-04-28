İngiltere bu davayı konuşuyor: Uyuşturucu bağımlısı anne, astım krizi geçiren 7 yaşındaki oğlunu ölüme terk etti

İngiltere'de 7 yaşındaki oğlunun ihmal sonucu ölümüne neden olan 40 yaşındaki Laura Heath ile ilgili görülen davada bugün karar verildi. İngiltere'nin konuştuğu davayla ilgili korkunç detaylar da ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de gündem, astım krizi geçiren 7 yaşındaki oğlunu ölüme terk eden uyuşturucu bağımlısı anne. 40 yaşındaki Laura Heath, bugün İngiltere’de hakim karşısına çıktı.

7 yaşındaki oğlu Hekim Hüseyin’i astım krizi geçirdiği sırada ölüme terk eden anneye 20 yıl hapis cezası verildi.

Hakim, Hekim Hüseyin’in Kasım 2017’de Birmingham’da ölümünün, “felaket ve içler acısı” ebeveynliğinin sonucu olduğuna karar verdi. Kadının uyuşturucuya öncelik verdiği ve oğlunun kriz geçirdiği sırada da uyuşturucu etkisinde olduğu kaydedildi.

Davanın hakimi, cezayı açıkladıktan sonra, “Trajik bir şekilde, Hekim Hüseyin’in kısacık yaşamında, onu tanıyan insanlar için bir mutluluk ve sevgi ilhamı olduğu açık. Gerçek şu ki, Hekim, senin acınası ihmalin sonucu öldü. Eroin ve kokain bağımlılığınızın hayatınızı tamamen ele geçirmesine izin verdiğiniz için öldü. Ölümü gereksiz, trajik ve annesi olarak sefil başarısızlığının bir sonucuydu.” ifadelerinde bulundu.

Korkunç annenin, ağır astım hastası oğlunun astım cihazını, uyuşturucu kullanmak için aldığı iddiası da dava dosyasında yer aldı.

7 yaşındaki çocuğun, bahçede astım krizi geçirdikten sonra yere yığıldığı, ancak annesinin onla ilgilenmediği ve burada kendi kendine boğularak öldüğü belirtildi. Annesinin bu sırada uyuşturucu yüzünden sızdığı ve uyanmadığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Şevval Şahin cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir İngiltere'de milletvekilinin mecliste porno izlerken yakalandığı iddia edildi, soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir Putin'in uzun masası yine başrolde: Meğer servet değerindeymiş...