İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Yönetici Direktörü değişiyor

Yaklaşık 30 yıldır sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü yöneten Kenneth Roth, Ağustos ayında görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü yaklaşık 30 yıldır yöneten Yönetici Direktör Kenneth Roth, görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Bu yılın Ağustos ayının sonunda görevi bırakacak Roth’un yerine gelecek ismin ise henüz belli olmadığı belirtildi. Roth’un yardımcısı Tirana Hassan, geçici yönetici direktör olarak görev alacağını açıklarken, Roth’un pozisyonu için kalıcı bir kişinin seçilmesi için de çalışmaların başlayacağını duyurdu. Roth, “Yaklaşık 30 yıl bu organizasyonu geliştirmek e dünya genelinde insan haklarının savunuculuğunda önemli bir güç olmasını sağladığım için ayrıcalıklı hissediyorum” dedi.

Roth, 1987 yılında kuruma direktör yardımcısı olarak katılmıştı. Roth’un yönetimi sırasında 60 çalışan ve 7 milyon dolarlık bütçeye sahip olan kurumda şu an 100 ülkede 552 insan görev alıyor ve kurumun yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyor.

Roth, bu süreç içerisinde yaşadıklarını ve insan haklarını savunmak için en etkili stratejileri kaleme alacağını da dile getirdi.

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