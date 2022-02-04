IŞİD liderinin öldürüldüğü operasyona ait ilk görüntüler ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, dün sabaha karşı Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir noktada düzenlenen askeri operasyon sonrasında IŞİD'in lideri Ebu İbrahim el- Haşimi El Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Reuters, operasyona ait detayları ve yeni görüntüleri yayınladı.

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ABD güçleri dün sabah Türkiye sınırındaki bir Suriye kasabasında IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’ye yönelik bir saldırı düzenledi. Ailesiyle birlikte bölgede yaşayan IŞİD liderinin ele geçirilmesi operasyonu için uzun süredir hazırlık yapılıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, özel kuvvetlerin baskın sırasında teröristi yakalamaya çalıştığını fakat el-Kureyşi’nin işlediği suçlar için adaletle yüzleşmektense kendisini havaya uçurmayı seçtiğini söyleyerek, “Tıpkı selefinin yaptığı gibi, ailesinin birkaç üyesini de yanına alarak” dedi.

KENDİSİNİ HAVAYA UÇURDU

Baskını Beyaz Saray’ın Durum Odası’ndan izleyen Biden, Kureyşi’nin intiharını “umutsuz bir korkaklık eylemi” olarak nitelendirdi. Selefi IŞİD’in kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi de benzer bir sonla hayatını kaybetmişti.

Reuters, ABD ordusunun bir süredir IŞİD liderini yakalamak için hazırlıklarını sürdürdüğünü yazdı. Bölgedeki ABD askerlerinin Kureyşi’yi yakalamak için kaldığı konuta yapılan baskını defalarca prova ettiği belirtildi. Ancak ABD askerleri ona ulaşamadan Kureyşi bir intihar bombası patlattı ve kendisi de dahil olmak üzere onlarca kişinin ölümüne neden oldu.

Atmeh kasabasında yaşayanlar için olaylar dehşet vericiydi, çünkü ABD güçleri, sivilleri kül bloklu binadan tahliye etmeye çalışmadan önce, hoparlörleri kullanarak onlara gitmelerini belirtmişti.

‘DIŞARI ÇIKMAZSANIZ ÖLECEKSİNİZ’

ABD askerlerinin uyarılarını Reuters’a anlatan bir kadın, “Erkekler, kadınlar ve çocuklara ‘Bölgeyi çevreleyen Amerikan koalisyonunun güvenliğindesiniz. Dışarı çıkmazsanız öleceksiniz’ dendi” dedi.

Bölgedeki ABD güçlerini denetleyen ve Biden’a güncellemeler sağlayan Deniz Generali Frank McKenzie, patlamanın en üst katı yok etmeden önce ABD birliklerinin dördü çocuk altı sivilin binanın birinci katını terk ettiğini söyledi.

McKenzie, “Bir intihar yeleğinden beklenenden daha büyük olan patlama üçüncü kattaki herkesin ölümüne neden oldu. Cesetler dışarılara fırladı” dedi. McKenzie, Kureyşi, eşi ve iki çocuğunun öldüğünü de sözlerine ekledi.

SALDIRIDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İkinci bir ABD’li yetkili daha sonra Kureyşi’nin iki eşi ve bir çocuğunun öldürüldüğünü söyledi.

ABD birlikleri ikinci kata ilerlerken, Kureyşi’nin teğmenlerinden birisinin ve eşinin ABD askerlerine ateş etmeye başladığı aktarıldı. McKenzie, orada bir çocuğun ölü bulunduğunu ve diğer üç çocuk ile bir bebeğin ikinci kattan güvenli bir yere getirildiğini söyledi.

Suriyeli kurtarma görevlileri, çoğu kadın ve çocuk en az 13 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pentagon, yerel bir El Kaide bağlantılı en az iki silahlı üyenin, bir ABD helikopterinden açılan ateş sonucu öldürüldüğünü söyledi.

HEDEF ÜÇÜNCÜ KATTA

ABD’li yetkililer, Kureyşi’nin ölümünün, bir zamanlar Suriye ve Irak’ta topraklar üzerinde kendi kendini ilan eden bir halifeliği yöneten IŞİD için büyük bir darbe olduğunu söyledi.

Yetkililer, harekatın planlamasının, yetkililerin IŞİD liderinin binada yaşadığına ikna olduğu Aralık ayı başlarında başladığını söyledi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın 20 Aralık’ta Kureyşlileri canlı yakalama seçenekleri hakkında ayrıntılı bir brifing aldığını söyledi.

Bir yetkili, Kureyşi’nin binanın üçüncü katındaki konutunu nadiren terk etmesi ve dış dünyayla etkileşim için kuryelere güvenmesinden dolayı operasyonun karmaşık olduğunu söyledi. Bölgede yaşayan sivillerin varlığının da ABD için bir başka zorluk oluşturduğu aktarıldı.

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