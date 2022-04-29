Kadın bakanın taciz isyanı: Ellerinizi cebinizden çıkarmayın

İngiltere’nin kadın Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, parlamentoda çalışan tüm kadınların cinsiyetçi dile ve uygunsuz davranışlara maruz kaldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, parlamentodaki cinsel taciz olaylarına isyan etti. Trevelyan parlamentoda çalışan tüm kadınların cinsiyetçi dile ve uygunsuz davranışlara maruz kaldığını söyledi.

Kadın bakan, erkek milletvekillerine “Ellerinizi cebinizden çıkarmayın” diye seslenerek “Bence hepimiz uygunsuz sözlere ve bedenimizde dolaşan ellere maruz kalıyoruz. Bu hiçbir yerde kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

İngiltere Parlamentosu'ndaki taciz olayları ve uygunsuz davranışlar son dönemde ülkede tartışma yaratıyor. İktidardaki Muhafazakar Parti, bu hafta bir milletvekilinin Avam Kamarası'ndaki tartışma sırasında porno video izlediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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