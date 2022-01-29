Kanada’da yüzlerce aşı karşıtı kamyon sürücüsü başkentte buluştu

Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’ya ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Kanada'da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğuna tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından “Özgürlük Konvoyu” adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, başkent Ottowa'ya vardı.

Güzergahları boyunca halktan destek gören sürücüler, şehir merkezindeki “The Hill” olarak bilinen Parlamento Tepesi’nde toplanmaya başlarken, bazı yolları kapattı. Aşı zorunluğuna ve Covid-19 kısıtlamalarına son verilmesi çağrısında bulunulacak gösteriye binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, “Bu gösteri boyut olarak çok büyük” diyerek polis ekiplerinin gösteriyi tüm yönleriyle izleyeceğini, yasayı çiğneyen herkesin gözaltına alınacağını belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gazetecilere yaptığı açıklamada, protestonun şiddete dönüşmesinden endişe duyduğunu söyledi. Trudeau, konvoyun “küçük bir azınlığın” görüşünü temsil ettiğini belirtti.

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