Kazakistan lideri: Yabancı askerler 10 gün içinde çekilecek

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların tetiklediği protestolarla sarsılan Kazakistan’ın Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya liderliğindeki barış gücü askerlerinin görevi başarıyla tamamladığını ve 10 gün içinde ülkeden tamamen çekileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, patlak veren protestolar üzerine ülkede konuşlandırılan Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antaşması Örgütü’ne (KGAÖ) bağlı barış gücü askerlerinin iki gün içinde ülkeden ayrılmaya başlayacağını açıkladı.

Telekonferans üzerinden milletvekillerine hitap eden Tokayev, 2 bini aşkın barış gücü askerinin 10 gün içinde tamamen çekileceğini söyledi ve “Barış gücü temel görevini başarıyla tamamladı” dedi.

Tokayev, başbakanlığa da 49 yaşındaki Alikhan Smailov’u atadığını duyurdu.

Kazakistan lideri ayrıca, hükümete madencilik sektöründen daha fazla vergi alınması talimatı verdi.

Yeni yılda akaryakıta yapılan zamlar sonrasında patlak veren ve en az 164 kişinin öldüğü, binlerce kişinin gözaltına alındığı protestoların ardından Kazakistan hükümeti, KGAÖ'den yardım talep etmişti.

Rusya’nın ülkeye barış gücü askeriyle beraber paraşütçü birliği göndermesi Batılı ülkelerin eleştirilerine neden olmuştu.

Tokayev olayları, “yabancıların eğittiği teröristlerin darbe girişimi” diye nitelemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, dün KGAÖ toplantısında yaptığı konuşmada, Kazakistan'daki olayları “dış destekli terörist kalkışma” olarak tanımlayarak bölgede renkli devrimlere izin vermeyeceklerini belirtmişti. Putin, barış gücü askerlerinin Kazak hükümeti istediği sürece ülkede kalacağını ifade etmişti.

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