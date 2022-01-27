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Kraliçe Elizabeth kış tatiline çıktı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kış tatili için gittiği Sandringham'da görüntülendi.

Sozcu.com.tr
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Kraliçe Elizabeth kış tatiline çıktı

Bu yıl tahttaki 70’inci yılını kutlamaya hazırlanan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kış tatilini geçirdiği Sandringham’da lüks araç içinde görüntülendi.

Aracın ön koltuğunda şoförünün yanına oturan Kraliçe’nin başörtüsü ve güneş gözlüğü taktığı görüldü.

Kraliçe Elizabeth bölgede gezerken görüntülendi.

95 yaşındaki Kraliçe, geçen yıl Nisan ayında 99 yaşında yaşama veda eden eşi Prens Philip’in anısına saygı duymak için Sandringham’daki lüks binada kalmak yerine eşinin tercih ettiğİ 5 odalı Wood Farm evinde kalıyor.

Pazar günü helikopterle buraya ulaşan Elizabeth’in eşi Londra’daki görevlerinden arta kalan zamanlarında burada kalıyor ve hobilerine odaklanıyordu.

Prens Philip, Covid-19 salgını dolayısıyla son dönemlerini Windsor Kalesi’nde geçirmişti.
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