Kraliyet ailesine şok suçlama: Devlet kasasından 13 milyon sterlini seyahatlere harcadı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, Kraliyet ailesinin devlet kasasından 13 milyon sterlini özel seyahatleri için kullandığını öne sürdü. İddia, İngiltere'de ortalığı karıştırdı...

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İngiltere’nin köklü gazetelerinden Independent, Kraliyet ailesinin iklim kriziyle mücadele çağrısında bulunmasına rağmen, on yıldan kısa bir süre içinde özel charter uçuşlarına ve helikopter yolculuklarına 13 milyon sterlinden fazla kamu parası harcadığını yazdı.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve Prens William, Glasgow zirvesinde dünya liderlerine iklim değişikliğinin gezegen için oluşturduğu tehdit hakkında net mesajlar vermiş ve onları “çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları” için harekete geçmeye çağırmıştı.

‘İKLİM ZİRVESİ’NE ÖZEL UÇAKLA SEYAHAT’

Ancak Independent tarafından yapılan bir soruşturma, Kraliyet ailesinin son sekiz yılda charter uçuşları ve helikopterleri kullanarak vergi mükellefleri tarafından finanse edilen milyonlarca sterlinlik seyahatler yaptığını ortaya çıkardı.

Independent’in raporu, Kasım ayında Cop26’ya özel jetle seyahat etmeyi seçen ve yolcu başına ticari uçuşlardan 14 kata kadar daha fazla kirletici olan dünya liderlerine ve delegelere yönelik eleştirilerin ardından geldi. Zirvede özel jet kullananlar arasında Boris Johnson, Prens Charles ve Jeff Bezos gibi isimler de vardı.

8 YILLIK HARCAMALARI SIRALANDI

Kraliyet Ailesi’nin resmi seyahatlerinin, vergi mükellefi tarafından Sovereign Grant aracılığıyla finanse edildiği aktarılan yazıda, Independent’in kraliyet ailesinin son 8 yılık harcamalarına baktığı bildirildi. Seyahat verilerinin kapsamlı analizlerini inceleyen gazete, özel jet uçuşları ve helikopter yolculukları dahil olmak üzere yapılan seyahatlere 13 milyon 500 bin sterlin harcandığını belirledi. Gazete, tüm yolculuklara ve harcanan paraya da kapsamlı bir şekilde yer verdi.

Greenpeace İngiltere’de görevli Dr Doug Parr, Independent’e yaptığı açıklamada, “Uçağa binmek, seyahat ettiğiniz her kilometre için diğer ulaşım araçlarından çok daha fazla havayı kirletmektedir. Bu yüzden çevreci bir rol model olarak görülmek isteyen herkes kendi özel jet kullanımına yakından bakmalıdır. İklim değişikliğiyle ilgili bir konuşma yapmak için özel bir jete bindiğinizde, insanların konuştuğu içeriğin konuşmanın içeriği olmaması riski yüksek.” dedi.

‘ÖRNEK OLAN İNSANLAR İÇİN…’

Olası iklim yardım kuruluşu için kampanya yürüten Alethea Warrington şunları ekledi: “Kraliyet ailesinin çevre sorunları konusundaki tutumu, iklim krizi üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip. Bununla birlikte, süper zengin seçkinlerin iklim krizi konusunda acil eyleme çağrıları, kendi söylemlerini yansıtmadığında baltalanıyor. Özel jetler, ticari uçaklardan (yolcu başına) beş ila 14 kat daha fazla havayı kirletirken bu oran trenlerle kıyaslandığına 50 katına kadar çıkabiliyor. Helikopterler ayrıca yolcu başına trenlerden veya elektrikli arabalardan çok daha yüksek emisyon üretiyor.” dedi.

Warrington “İnsanlar eyleme kelimelerden çok daha fazla inanıyor ve kraliyet ailesi gibi yüksek profilli halk figürleri sürdürülebilir seyahati seçseydi, bu iklim eyleminin herkese önemini göstermede olumlu bir örnek teşkil ederdi.” ifadelerinde de bulundu.

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