Kremlin’den müzakerelerle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin nasıl sonuçlanabileceğine ilişkin konuşurken, 'değerlendirme yapmak için henüz erken' dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, bugün Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını öngörmek için henüz çok erken olduğunu açıkladı ancak görüşmelerin devam ediyor olmasının dahi olumlu bir durum olduğunu kaydetti.

Peskov ayrıca Rus devlet televizyonu TV Channel One’daki bir canlı haber yayınını basıp savaş karşıtı pankart açan kadının eyleminin “holiganlık” olduğunu belirtti.

Peskov'a, Ukrayna tarafının, Rusya ile barış anlaşmasının bir-iki hafta içerisinde, mayıs başına kadar imzalanabileceği şeklindeki açıklaması soruldu. Peskov, “Bu onların tahmini, bir tahminde bulunma konusunda aceleci davranmak istemiyoruz” dedi.

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