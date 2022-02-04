Macron’dan Türkiye karşıtı hamle: Cumartesi günü açıklayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye karşıtı bir hamle yaptı.

Sozcu.com.tr

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Kısa bir süre önce Yunanistan’a Rafaele savaş jeti satan ve sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Türkiye karşıtı bir hamle geldi.

Fransa’da “radikal İslam”ın yayılmasını engellemek için “Ilımlı Müslüman Konseyi” olarak da adlandırılan “Fransa İslam’ı Forumu” adı altında bir devlet kurumu kurulmasına karar verildi. Açılışı Cumartesi günü yapılacak kurum hakkında İngiliz The Times gazetesi, “Türkiye, Cezayir ve Fas’ın Fransa’daki camilerde görevli imamları kontrol etmesini engellemek için Fransa İslam’ı Forumu’nu kuruyor” yorumunu yaptı.

Yaklaşık 5 milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da Macron bu hamle ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman ve göçmen karşıtı bir politika izleyen aşırı sağcı siyasetçiler Marine Le Pen ve Eric Zemmour’un savlarını da çürütmeyi başarmayı hedefliyor.

Nisan ayında yapılacak seçimlerde sağcı adaylar Müslümanların ve göçmenlerin Fransız ulusal kimliğine tehdit yarattığını söylerken, Macron’un planı kapsamında ülkede imamlık yapmak için Fransa’dan teoloji diploması alınmasının şart koşulacağı da tahmin ediliyor.

“İSTEYEN İMAM OLABİLİR”

Fransa’da yaklaşık 1800 imam bulunduğunu ve bunların bir eğitim almadığını aktaran France Info isimli radyo kanalı, kendisini imam olarak tanıtanların bu işi yapabildiğine dikkat çekti.

Fransa’da “İslam’ı yapısal bir düzene almak” gibi bir planı ilk olarak eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy gündemine almıştı. Sarkozy, 2003’te Fransız Müslümanlar Konseyi’ni kurmuştu. Fransız Yahudiler Derneği Konseyi gibi bir sistem olarak planlanan bu kurum farklı grupların liderlik çabaları dolayısıyla sekteye uğratılmıştı.

The Times gazetesi, o dönemde konseyi oluşturan Fransız Müslüman federasyonlarından dördünün anlaşma metnini imzalamadığını hatırlatarak bunların Türkiye kökenliler olduğuna dikkat çekti.

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