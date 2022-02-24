NATO Genel Sekreteri: 100’den fazla savaş uçağı alarmda

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyona tüm dünyadan tepki yağarken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Bu Avrupa’nın güvenliği için korkunç bir an” dedi. Öte yandan Stoletnberg, Ukrayna'ya NATO askeri gönderme planı olmadığını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme kararı için ”Avrupa'da artık tarihte kaldığını düşündüğümüz bir savaşla karşı karşıyayız. Bu Avrupa'nın güvenliği için korkunç bir an” dedi.

Düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın güç kullanarak tarihi yeniden yazmaya çalıştığını söyleyen Stoltenberg, NATO güçlerine bağlı 100'den fazla savaş uçağının hava sahasını korumak için alarmda olduğunu, NATO tepki gücünün de hazır beklediğini kaydetti.

NATO’'nun halihazırda bölgedeki askeri gücünü artırdığını kaydeden Stoltenberg, “Önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da fazla asker bölgeye gidecek, ittifakın doğu kanadında varlığımızı daha da artıracağız” diye konuştu.

‘UKRAYNA’YA NATO ASKERİ GÖNDERMEYECEĞİZ’

İttifakı saldırılardan korumak için gereken her şeyi yapacaklarını söyleyen Stoltenberg, yarın NATO liderleriyle acil bir sanal toplantı düzenleneceğini de duyurdu.

Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyesi olmadığını hatırlatarak “Ukrayna’ya NATO askeri gönderme planımız yok. Yaptığımız şey savunma amaçlı” ifadelerini kullandı.

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