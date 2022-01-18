NATO-Rusya krizi… Stoltenberg’ten yeni toplantı daveti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "NATO müttefikleri yeniden bir araya gelmeye, somut önerilerde bulunmak ve yazılı önerileri masaya koymak, yapıcı sonuçlar aramak için tekrar bir araya gelmeye hazır. Bugün NATO-Rusya Konseyi'nin tüm üyelerini NATO-Rusya ilişkilerini ele almak için bir dizi toplantıya davet ettim" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Stoltenberg, görüşmede Rusya’nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağını ve bunun Avrupa’nın güvenliğine etkilerini ele aldıklarını ifade etti. “Çatışma riski gerçektir” diyen Stoltenberg, “NATO müttefikleri Rusya’yı gerilimi düşürmeye çağırıyor” ifadelerini kullanarak aksi haldeki bir durumun Moskova için yüksek bir bedel olacağını dile getirdi.

Stoltenberg, “NATO, Rusya’yı veya başka hiçbir ülkeyi tehdit etmeyen savunma amaçlı bir ittifaktır. İki yönlü yaklaşımımıza bağlıyız, diyalogla birleştirilmiş güçlü caydırıcılık ve savunma” dedi. NATO müttefikleri ve Rusya’nın geçtiğimiz hafta NATO-Rusya Konseyi’nde bir araya geldiğini hatırlatan Stoltenberg, “NATO müttefikleri yeniden bir araya gelmeye, somut önerilerde bulunmak ve yazılı önerileri masaya koymak, yapıcı sonuçlar aramak için tekrar bir araya gelmeye hazır. Bugün NATO-Rusya Konseyi’nin tüm üyelerini NATO-Rusya ilişkilerini ele almak için bir dizi toplantıya davet ettim” ifadelerini kullandı.

“NATO MÜTTEFİKLERİ, RUSYA’NIN ENDİŞELERİNİ DİNLEMEYE HAZIR”

Stoltenberg, “NATO müttefikleri, askeri ve sivil iletişim hatlarını nasıl güçlendirebileceğimizin yollarını ele almaya hazır. Ayrıca Rusya’yı NATO ile diplomatik ilişkileri kesme kararını geri almaya çağıyoruz. Avrupa güvenliğini, özellikle Ukrayna’daki ve çevresindeki durumu da ele almalıyız. NATO müttefikleri ayrıca, askeri faaliyetlere ilişkin risklerin nasıl azaltılacağı ve şeffaflığın nasıl artırılacağı, uzay ve siber tehditlerin nasıl azaltılacağı önerilerini tartışmaya da hazır” şeklinde konuştu.

“Ayrıca, tatbikatlar ve ilgili nükleer politikalarımızhakkında bilgi alışverişine devam etmeye hazırız” ifadelerini kullanan Stoltenberg, “Müttefikler silahların kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesi konusunu da tartışabilir. Dolayısıyla NATO hazır. NATO müttefikleri, Rusya’nın endişelerini dikkate almaya ve dinlemeye hazır. Ancak temel ilkelerden taviz vermeyeceğiz” diyerek Rusya’ya da mesaj gönderdi.

“ÖDENECEK YÜKSEK BİR BEDEL OLACAK”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Almanya ve NATO’nun Rusya’dan Ukrayna sınırındaki asker sayısını azaltarak bölgedeki gerilimi hafifletmesini beklediğini söyledi. Scholz, Stoltenberg ile herhangi bir işgal olması durumunda Rusya’nın ciddi siyasi ve ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, “Scholz, “Ukrayna’ya bir askeri müdahale olması durumunda ödenecek yüksek bir bedel olacağı ve her şeyin tartışılması gerekeceği açık” dedi.

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