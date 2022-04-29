Osman Kavala ile ilgili AB oylamasında Türkiye lehine tek oy kullanan ülke Macaristan oldu

Avrupa Birliği'nin, Osman Kavala kararının ardından Türkiye'ye yönelik prosedürü oylamasında AB üyesi olmasına karşın ret oyu veren tek ülkenin Macaristan olduğu açıklandı. 32 ülkenin oyu sonucunda Türkiye aleyhine yönelik süreç başlatılırken, Macaristan'ın ret oyu gündem oldu.

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Türkiye’de önceki gün görülen üçüncü Gezi Davası'nda Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Avrupa’nın birçok ülkesinden tepkiler yükselmeye devam ediyor. En son, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye’nin Osman Kavala kararı sonrası, Avrupa Birliği, Türk makamlarına yönelik ihlal prosedürünü başlattı. Avrupa’da yayın yapan ABD merkezli Radio Free Europe’a göre, ihlal prosedürü oylamasında AB üyesi olmasına karşın ret oyu veren tek ülke Macaristan oldu.

Bir diplomatik muhabir, “Radio Free Europe’a AB’nin konuyla ilgili Türkiye’ye ortak bir açıklama göndereceğini bildirdi, ancak Macaristan’ın vetosu ile eylem, Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına yapılan bir açıklamaya dönüştü.” dedi. Borrell son yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Üyesi olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu dile getirmişti.

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