Prens Andrew’a milyonlarca TL rüşvet veren eski AKP’linin eşinin davası büyüyor: Prenses Beatrice’e yakın kaynaklar ilk kez konuştu

Eski AKP'li ve FETÖ'den tutuklanan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen'in Prens Andrew'a "pasaport desteği" vermesi için 750 bin pound (yaklaşık 14 milyon TL) verdiği ortaya çıkmış, skandal uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Rüşvet skandalında adı geçen Prens Andrew'ın kızı Prenses Beatrice'e yakın kaynaklar ilk kez konuştu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde adı cinsel taciz ve insan kaçakçılığı yapan ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein ile anılan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew’un, FETÖ’den tutuklanan eski AKP’li İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’den rüşvet aldığı ortaya çıkmış, skandal uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Skandalı patlatan Daily Telegraph gazetesi, eski AKP'li olan FETÖ'cü İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in rüşvet skandalının Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'la sınırlı kalmadığını ve rüşvetin Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson ve kızları Beatrice ve Eugiene'e de ulaştığını öne sürmüştü.

‘BU KONUDA HİÇBİR BİLGİSİ YOKTU’

York Dükü Andrew'un eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Selman Türk isimli adamdan 1 milyon pounddan fazla para aldığı iddia edilmiş, İngiltere yüksek mahkemesi, Türk'ün dahil olduğu ve 40 milyon poundluk uluslararası dolandırıcılık davasında Türk'ün Andrew'a 750 bin poundluk “hediye” verdiğini duyurmuştu.

Bu paranın Prens Andrew’un eski eşi ve kızlarına da gönderildiğinin ortaya çıkmasının ardından Prenses Beatrice’e yakın kaynaklar, prensesin, dolandırıcılık olayıyla bir ilgisi olmadığını açıkladı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, prensesin çok yakın bir arkadaşı “”Bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Onun adına çok üzüldüm” dedi.

Beatrice’in bu durumun ortaya çıkmasından dolayı çok rahatsız olduğu ve arkadaşlarına gafil avlandığından dolayı şikayet ettiği aktarıldı.

Prensesin babasının aldığı rüşvetin Temmuz 2020’de Edoardo Mapelli Mozzi ile yaptığı düğünde kullanılmasıyla ilgili haberdar olmadığı öne sürüldü.

KİM NE KADAR ÖDEME ALDI?

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, resmi belgelere dayandırdığı haberde York Dükü Andrew'un İşbilen'den doğrudan 750 bin pound aldığını belirtirken, “Direkt para transferi 15 Kasım 2019'da yapıldı ve bu paranın pasaport sürecinde yardımcı olması için gönderildiğini düşünüyordu. Fakat banka para havalesini yaparken bu paranın Prenses Beatrice'in düğün hediyesi olduğunu not aldı” yorumunu yaptı.

Öte yandan Dük Andrew'un düzenli taksitlerle 350 bin sterlin ayrı ödeme de aldığı belirtilirken York Düşesi olan Sarah Ferguson'un da 2019 Ağustos ayından itibaren düzenli taksitlerle 225 bin sterlin para aldığı kayıtlara geçti. Prenses Eugenie'in ise 2019 yılının Ekim ayında öncelikle Alphabet isimli yatırım şirketi aracılığıyla ve daha sonra da doğrudan Türk aracılığıyla 25.066 pound aldığı kayıtlara geçti.

İngiliz gazetesinin haberinde Prenses Beatrice'in doğrudan para almadığı belirtilirken, 15 Kasım'da gönderilen 750 bin doların ise Prenses Beatrice'in düğün hediyesi olarak kayıtlara geçmesi de dikkat çekti.

SARAH FERGUSON PARAYI İADE ETMEYECEK

Son dönemde adı seks skandallarıyla geçen Prens Andrew'un toplam 1.1 milyon sterlin aldığı ve Sarah Ferguson'un da 225 bin dolar elde ettiği belirtildi.

İngiliz medyası Prenses Beatrice ya da Prenses Eugenie'nin bu süreçten ve paralardan haberi olmadığını yazarken Sarah Ferguson'un ise bu parayı iade etme gibi bir isteğinin olmadığını aktardı.

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