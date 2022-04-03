Rusya, bir kez daha Odessa’yı vurdu

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'yı vurduğunu duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 39’uncu gününde, Rusya’nın saldırısı altındaki Odessa şehri, güne yine füze saldırıları ile uyandı. Ukrayna-Rusya savaşının başından beri nadiren saldırı düzenlenen, ülkenin deniz ticaretinde önemli role sahip Odessa kenti, Rus birliklerince vuruldu.

Kentin farklı noktalarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar gerçekleştiği askeri ve lojistik tesislerin hedef alındığı açıklandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

Ukrayna’nın üst düzey askeri isimlerinden Vladislav Nazarov, şehrin farklı noktalarının vurulduğunu doğrulayarak, “Bugün savaşın 39'ncu günü. Rusya saldırmaya devam ediyor. Kritik önemi olan yerlere saldırdılar. Füzelerin bazılarını hava savunma sistemleri düşürdü. Bazılarının ise düştüğünü biliyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Bu saldırılar, sadece insanları baskı altında tutup korkutmak için yapılıyor. Biz buradayız. Ukrayna, topraklarını sonuna kadar koruyacak güce sahiptir” dedi.

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