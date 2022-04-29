Rusya: Kiev’deki askeri tesisleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’deki füze üretim tesislerinin imha edildiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dün gece yaşanan iki büyük patlama paniğe yol açarken, Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri hedefleri füzeyle vurduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev'deki füze üretim tesislerinin imha edildiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, füze saldırılarının ardından bir kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. Kliçko, toplamda 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 6 kişinin hafif yaralar aldığını ifade etti. Acil Durum ekipleri ise 25 katlı binanın 1. ve 2. katlarının kısmen yıkıldığını açıkladı.

Saldırının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın füze saldırıları karşısında dehşete düştüklerini belirtti. Borrell, “Rusya, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oradayken bir şehri bombalayarak uluslararası hukuku bariz bir şekilde hiçe saydığını bir kez daha gösteriyor” dedi.

MARİUPOL’DE SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya’nın Ukrayna işgalinde doğudaki Donbas bölgesini ele geçirmeye odaklandığını, ancak bugüne kadar büyük kayıplar vermesine karşın kısıtlı alan ele geçirebildiğini belirtti.

Ukrayna, bugün Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikasındaki askerlerle birlikte mahsur kalmış sivilleri tahliye etme girişiminde bulunacak. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün sivilleri tesisten tahliye etmek üzere bir operasyon gerçekleştirilmesi planlanıyor” ifadesi yer aldı.

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