Haberler - Dünya

Rusya Merkez Bankası piyasadan döviz alımını askıya aldı

Rusya Merkez Bankası, dün saat 15.00 itibariyle iç piyasadan döviz alımını askıya aldığını duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya Merkez Bankası piyasadan döviz alımını askıya aldı

Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “İç piyasada döviz alımını askıya alma kararı, Maliye Bakanlığı eylemlerinin öngörülebilirliğini artırma ve finansal piyasalardaki oynaklığı azaltma amacıyla alındı” ifadesine yer verildi.

Alımların finans sektöründeki fiili duruma göre yeniden başlatılabileceği ifade edilirken, bankanın açıklamasında gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek “Rusya Merkez Bankası, finansal istikrara yönelik tehditleri önlemek için yeterince araca sahip” denildi.

AB ve Ukrayna'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar İlginizi Çekebilir AB ve Ukrayna'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Avrupa Maliye Bakanlığı Merkez Bankası Rusya Ukrayna