Rusya-Ukrayna geriliminde son durum: ‘Çin işgalin ertelemesini istedi’ iddiasına tepki

Batı ve Rusya arasındaki Ukrayna krizi karşılıklı sert açıklama ve hamlelerle restleşmeye dönüşürken, Bloomberg’in Rusya’nın yakın müttefiki Çin’e dair ortaya attığı iddia iki ülkede sert tepkiye yol açtı. Çin liderinin Putin’den Ukrayna’yı işgali Pekin’deki Kış Olimpiyatları sonrasına ertelemesini istediği haberi, Rus hükümeti tarafından “inanılmaz aptalca” şeklinde nitelendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddiasıyla artan tansiyon Batılı ülkeler ve Moskova arasında karşılıklı restleşme adımlarıyla hızla yükselirken, Rusya'nın yakın müttefiki olan Çin'le ilgili Ukrayna iddiası tartışma yarattı.

ABD merkezli Bloomberg sitesi, Pekin'deki ismi açıklanmayan bir diplomata dayandırdığı haberde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Olimpiyatlar sırasında Ukrayna'nın işgal edilmemesini istediği iddiasını gündeme getirdi.

Habere göre Şi, Putin'den Ukrayna'yı işgali Pekin'deki Kış Olimpiyatları sonrasına ertelemesini istedi.

‘İNANILMAZ APTALCA BİR İDDİA'

Haber Çin ve Rusya'da büyük tepkiyle karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, bu iddianın tamamen uydurma olduğunu belirtti. Ukrayna krizinde barışçıl çözümden yana olduklarını kaydeden Zhao, “Bu haber sadece Çin-Rusya ilişkilerine çamur atmakla kalmıyor, ayrıca uluslararası müdahale ve Pekin Kış Olimpiyatları'na sabotaj niteliği taşıyor” dedi.

Rusya Dışişleri sözcüsü Maria Zaharova da, iddiayı “inanılmaz aptalca” olarak niteledi.

Putin ve Şi, geçen ay video konferans aracılığıyla yaptıkları ve Ukrayna konusunun da gündeme geldiği görüşmede dünyaya işbirliği mesajı vermişti.

Görüşmede Putin, ABD ve İngiltere dahil bazı Batılı ülkelerin boykot kararı aldığı Pekin Kış Olimpiyatları'nın 4 Şubat'taki açılış törenine katılacağını söylemişti. Çin lideri de Batı'nın yaptırım tehditlerine karşı Putin'e desteğini açıklamıştı.

ABD BÖLGEYE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERDİ

Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yığmasıyla patlak veren gerilim, son birkaç günde ABD ve NATO'nun bölgedeki askeri varlığı artıracakları yönündeki açıklamalarıyla daha da tırmandı.

NATO'nun askeri gücünü artırma kararı kapsamında, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının bugün Estonya'daki askeri üsse indiği bildirildi. Danimarka da yarın Litvanya'ya 4 savaş uçağı gönderecek.

Moskova Ukrayna’yı işgal etme planı olmadığını savunsa da dün Ukrayna sınırında savaşa hazırlık için inceleme başlatmış ve 2014'te ilhak ettiği Kırım'da tatbikat düzenlediğini duyurmuştu.

UKRAYNA: RUSYA YETERİNCE ASKER YIĞMADI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’da panik yaratmaya çalıştığını belirterek, Rusya'nın topyekün bir saldırı başlatmak için yeterli asker yığmadığını, ancak bunun daha sonra yapamayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, parlamentonun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı provokasyonlar gerçekleştirmeye sürüklediğini söyledi.

PARİS'TE DÖRTLÜ GÖRÜŞME DÜZENLENİYOR

Karşılıklı sert açıklamalar savaş endişesini artırırken krize barışçıl çözüm için diplomatik çabalar da sürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris, bugün krizi görüşmek üzere bir araya gelecek Ukraynalı, Rus, Alman ve Fransız yetkilileri ağırlıyor.

Daha önce Rusya ile ABD ve NATO temsilcileri arasından düzenlenen görüşmelerde somut ilerleme sağlanamamıştı.

İlginizi Çekebilir Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor... Vatandaşa silah eğitimi verilmeye başlandı

İlginizi Çekebilir ABD ve Avrupa bölündü: Putin Ukrayna konusunda blöf mü yapıyor?

İlginizi Çekebilir Kremlin'den Biden'a yanıt: Putin'e yaptırım yıkıcı olur