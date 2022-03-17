Rusya-Ukrayna savaşı… Dünya Putin’e ateş püskürüyor: Çocuk yazısına rağmen saldırmışlar

Rusya ile Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beri devam ederken, dün gece Rus askerlerinin binlerce Ukraynalının sığındığı tiyatro binasını vurması uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı. Paylaşılan uydu görüntülerinde saldırıdan önce Rusların görmesi için binanın dışındaki kaldırıma büyük puntolarla "ÇOCUK" yazılmasına rağmen saldırılması büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 22’nci gününe girilirken uluslararası kamuoyu, Mariupol’de sivillerin sığındığı tiyatro binasına saldırıya tepki gösteriyor…

Bina içinde binlerce sivilin olduğu ve şu an saldırıda ölü ve yaralı sayısı ile ilgili net bir bilgi verilemediğini aktaran yetkililer, “Bölgede saldırılar devam ettiği için şu an net bir sayı veremiyoruz” açıklamasını yaptı. İngiliz medyası binada yaklaşık 1200 sivilin olduğunu öne sürdü.

DEV PUNTOLARLA “ÇOCUK” YAZMIŞLAR

Öte yandan Reuters haber ajansının paylaştığı uydu görüntülerinde Rusya’nın vahşi saldırısı gözler önüne serildi. Saldırıdan 2 gün önce paylaşılan uydu görüntüsünde tiyatro binasının etrafındaki kaldırım ve park alanına Ukraynalı sivillerin dev puntolarla beyaz renkli boya ile “ÇOCUK” ifadesini yazdığı görülüyor.

Bölgedeki sivillerin hava saldırısını önlemek için bu yazıyı yazdığı tahmin edilirken, buna rağmen saldırılması uluslararası kamuoyunda tepki çekti.

Bina içinde hasta çocuk ve kadınlar olduğu öne sürülürken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de saldırıyı kınadı. “Rusya’nın halkıma yaptıklarından dolayı kalbim kırık” dedi. Mariupol Belediye Başkanı’nın danışmanı Petro Andruişenko ise, “1000’den fazla insan orada kalıyordu. Şehrin en büyük sığınağı orasıydı. Fakat bitmeyen saldırı ve ateş açmalar dolayısıyla oraya gidemiyoruz” dedi.

Sivil toplum örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü, tiyatro içinde en az 500 sivil olduğunu açıkladı.

İngiliz The Times gazetesine geçen hafta konuşan bir yetkili ise, “Tiyatro içinde çok sayıda çocuk ve kadın var. Çoğunlukla çocuklar var. Bütün çocukların yüksek ateşi var, ne yapacağımızı bilmiyoruz” çağrısında bulunmuştu.

RUSYA KABUL ETMİYOR

Öte yandan savaşın başladığı günden beri sivilleri hedef aldığını kabul etmeyen Rusya da sadece stratejik askeri lokasyonları vurduğunu duyurdu.

Fakat son dönemde başta başkent Kiev olmak üzere birçok kentte sivillerin yaşadığı binaların vurulduğuna dair haberler artmaya başladı.

Rus medyasında yer alan haberlerde ise saldırıyı Ukrayna’daki “Azov Tugayı”nın yaptığı öne sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın şehrin o noktasına herhangi bir saldırısı olmadığını açıklarken, “Neo-naziler Azov Tugayı sivillere saldırdı ve rehineleri öldürdü” iddiası ortaya attı.

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