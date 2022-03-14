Rusya-Ukrayna savaşı… Kremlin’den iddialara yanıt: Okyanus ötesinden talimat alıyorlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 19'uncu gününde Rusya'dan çok sert açıklamalar geldi...

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, son dönemde yaşananları değerlendirdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşlerine yer verdi.

Bugün başta ABD ve İngiliz medyası olmak üzere birçok mecrada ortaya çıkan, “Rusya’nın silahı bitiyor, Çin’den silah istiyorlar” iddialarına yanıt veren Peskov, “Rusya’nın kendi askeri hedeflerini gerçekleştirebilecek askeri ekipmanı ve gücü vardır. Rusya, Çin’den askeri destek istemedi” dedi.

Peskov ayrıca Donetsk’te yaşanan saldırı ile ilgili olarak da, “Ukrayna’nın okyanus ötesindeki patronları Ukrayna ordusuna emir veriyor gibi gözüküyor” derken “Ukrayna operasyonunda sivil kayıplarının düşük olması planlanıyordu. Operasyonun başlamasından önce Putin, Savunma Bakanlığı’ndan kalabalık yerlere operasyon düzenlenmemesini istemişti” ifadesini kullandı.

Kremlin sözcüsü ayrıca ABD ve AB’nin Rusya’yı Ukrayna’nın kalabalık şehirlerine yönelik savaşa çekmeye çalıştığını söylerken, “Bizce bu bir provokasyon” deid.

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