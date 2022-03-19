Rusya-Ukrayna savaşı… Mariupol’de 1300 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış

Ukrayna’nın Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası enkazında 1300'e yakın kişi olduğu belirtildi. Mariupol'de, yoğun Rus bombardımanı altında, sivillere ulaşabilmek için, zamana karşı yarış sürüyor....

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24’üncü gününde sürerken, Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol’de sivillerin sığındığı tiyatro binasına gerçekleştirdiği saldırının ardından 130 kişinin enkazdan kurtarıldığı açıklandı.

Geçen hafta bölgedeki doğum hastanesini hedef alan saldırıların ardından bu kez bombaların hedefinde insanların sığındığı tiyatro binası vardı. İçerideki sivil varlığına dikkat çekmek için üzerinde Rusça “çocuklar” anlamına gelen “DETI” kelimesi yazan binanın vurulması kamuoyunda büyük tepki çekti

Kuşatma altındaki kentte, tiyatro binasının enkazında aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu 1300’den fazla kişinin mahsur kalmasından endişe edildiği aktarıldı.

ÇALIŞMALAR SIK SIK DURUYOR

Yetkililerin zamana karşı yarışı sürerken, arama kurtarma çalışmalarında hava saldırıları nedeniyle aksaklık yaşandığı belirtildi. Rus birliklerinin, enkazda çalışmalar yürüten kurtarma ekiplerine ateş açtığı ve bu yüzden de çalışmaların sık sık durduğu kaydedildi.

Dün gece Ukraynalı bir milletvekili, kurtarma girişimlerinin devam eden hava saldırılarıyla engellendiği için içeridekilerin enkazın içinden kazılarak çıkarılmaya çalışıldığını aktardı.

Ancak Rusya’nın saldırısını ‘terör’ olarak nitelendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kurtarma görevine devam etme sözü verdi.

‘ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ SÖZÜ’

Zelenskiy, “Yüzlerce Mariupol sakini hala enkazın altında. Bombardımana rağmen, tüm zorluklara rağmen kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz’ dedi.

Mariupol, son dönemde çatışmaların en çok yaşandığı kentlerin başında geliyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, “Tanklar ve makineli tüfeklerle savaş devam ediyor. Şehir merkezi kalmadı. Şehirde savaş izi olmayan küçük bir toprak parçası bile yok.” dedi.

Ukrayna’nın insan hakları yetkilisi Lyudmyla Denisova, “Verilerimize göre tiyatronun bodrumunda ve bomba sığınağında 1300’den fazla insan var. Hayatta olmaları için dua ediyoruz ama şu ana kadar haklarında bir bilgi yok.’ dedi. İngiliz The Times gazetesine geçen hafta konuşan bir yetkili ise, “Tiyatro içinde çok sayıda çocuk ve kadın var. Çoğunlukla çocuklar var. Bütün çocukların yüksek ateşi var, ne yapacağımızı bilmiyoruz” çağrısında bulunmuştu.

YARDIM EDİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Eski vali milletvekili Serhiy Taruta, şehrin acil servislerinin Rus birlikleri tarafından tahrip edilmesi nedeniyle hayatta kalan birçok kişinin ölmesinden korktuğunu söyledi. Taruta, ‘Yardım etmesi gerekenlere zarar veriliyor, kurtarma ve kamu hizmetleri fiziksel olarak yok ediliyor. Bu, bombalamadan kurtulanların hepsinin ya tiyatronun yıkıntıları altında öleceği ya da çoktan ölmüş olduğu anlamına geliyor” dedi.

İki haftadan uzun süredir kuşatma altındaki liman kentinde insanlık dramı yaşanıyor. Elektrik ve ısıtma altyapısı çalışmıyor; gıda, su ve ilaç eksikliği mevcut. Yerel yetkililere göre sadece bu kentte 2 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Altyapı ve binaların yüzde 80'i yok edildi.

Öte yandan, İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, tiyatro binasını mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmeye hazır olduklarını açıkladı.

İlginizi Çekebilir BBC: Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taleplerini açıkladı

İlginizi Çekebilir Ukrayna Büyükelçiliği: Mariupol'de 2 bin 357 sivil öldürüldü

İlginizi Çekebilir Mariupol'de vurulan tiyatro binasındaki 130 kişi kurtarıldı