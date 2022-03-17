Rusya-Ukrayna savaşı… Zelenskiy: Rusya 3’üncü Dünya Savaşı’nı başlattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenskiy ABD medyasına konuştu. Zelenskiy, "Rusya, 3'üncü Dünya Savaşı'nı başlattı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dün ABD Kongresi’ne seslenen ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istediği konuşması ayakta alkışlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD medyasına konuştu.

NBC News’e açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmış olabilir. Putin’in Ukrayna’nın işgalinin ardından yaratacağı sonuçlar henüz bilinmiyor fakat bu saldırının büyük ölçekli küresel bir savaşa dönme ihtimali var” dedi.

“BU SENARYOYU 80 YIL ÖNCE DE GÖRDÜK”

Zelenskiy, “Kimse savaşın başlayıp başlamadığını bilmiyor. Bunu 80 yıl önce de gördük, İkinci Dünya Savaşı başladığında, kimse savaşın büyük ölçekli hale geleceğini tahmin etmemişti. Bu savaş, bütün medeniyeti riske atıyor” ifadesini kullandı.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın birçok kentini işgal etmesi durumunda Ukraynalıların “işgal edilemeyeceğini” söyleyen Zelenskiy, “Rusya topraklarımızı işgal edebilir fakat Ukraynalıların onurunu ve bu ülkeye olan aşklarına el koyamaz” dedi.

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