Rusya, Ukrayna sınırına balistik füze ve keskin nişancılar gönderdi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde iyice tırmanışa geçerken, savaş uyarılarına karşın, Rusya'nın sınıra 'balistik füze' taşırken çekilen görüntüleri paylaşıldı. Öte yandan, sınıra keskin nişancı birliklerinin de konuşlandırıldığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerginlik, NATO ve ABD'nin de devreye girmesi iyice tırmanırken, Rusya’nın sınıra askeri teçhizat taşıdığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD ve İngiliz istihbaratı kaynakları, önceki gün, Rusya’nın ‘birkaç gün içinde Ukrayna’ya saldıracağını’ açıklarken, ülkeye girmek için bahane olarak kendi birliklerine saldırabileceğini öne sürmüştü.

Bu iddiaların ardından, Kremlin yönetiminin sınıra balistik füze rampası taşıdığı ortaya çıktı.

Videolar, İskender-M fırlatıcılarının trenle sınıra götürüldüğünü gösterirken, çatışma bölgesinin yakınında olduğu bildirilen keskin nişancı ekiplerini gösteren başka görüntüler de paylaşıldı.

ALMANYA’YA ÇAĞRIDA BULUNDU

En son Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Avrupa’nın “1945’ten bu yana en kötü savaş” riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı. Melnyk, Ukrayna’nın “kutsal bir meşru müdafaa hakkı” olduğu konusunda ısrarcı olmuştu. Öte yandan Melnyk, Almanya’ya, Rusya’yı işgalden caydırmak için Ukrayna’ya destek olması konusunda da talepte bulunmuştu.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 37 mil uzaklıktaki Kadamovsky eğitim sahasında 100 askerin yer aldığı keskin nişancı ile tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Rus özel kuvvetleri, Tambov bölgesinde Arbalet-2 ve Malva güdümlü paraşüt sistemlerini kullanarak tatbikatlar gerçekleştirdi. Sınırdaki güçlerin tank eğitimi ve güdümlü fize eğitimi aldığı da açıklandı.

İlginizi Çekebilir İngiliz istihbarat kaynakları: Ukrayna'da savaş bir iki gün içinde gerçekleşebilir

İlginizi Çekebilir Rusya'dan ABD'ye 'işgal' yanıtı

İlginizi Çekebilir Polonya Dışişleri Bakanı: Avrupa'da savaş riski 30 yılın zirvesinde