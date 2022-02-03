Rusya’dan Almanya’ya misilleme: Deutsche Welle’nin yayınları yasaklandı

Rus RT televizyonunun yayınlarını yasaklayan Almanya’ya Rusya’dan misilleme geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, Alman kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin Rusya’daki yayınlarına son verileceğini, tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Rus haber televizyonu RT’nin Almanya'daki yayınlarının yasaklanmasının ardından Alman Deutsche Welle'nin Rusya'daki yayınlarına son verilmesine karar verdi.

Almanya radyo ve televizyon yayınları düzenleyici kurumu, Rus haber kanalı RT'nin Almanca yayınlarını yasaklamıştı. Rus haber kanalının Sırbistan lisansı kullandığını belirten kurum, RT DE’yi yasaklama kararı için gerekli yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe göstermişti.

RT DE ise yayınların durdurulmasının “yasa dışı” olduğunu belirterek Almanya ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin gerildiği bir dönemde Berlin'in siyasi baskı kurmak amacıyla bu kararı aldığını belirtmişti.

Rusya bu adıma misilleme olarak Alman Deutsche Welle kanalının Rusya'daki yayınlarına son verileceğini duyurdu.

Rus Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamada Deutsche Welle'nin Rus bürosunun kapatılacağını, tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceğini belirtti.

Açıklamada, Almanya'daki “nedensiz” yasağın Rusya için karşı adım atmaktan başka bir şans bırakmadığı ifade edildi. Ayrıca RT'nin Almanya'nın kararına mahkeme yoluyla itiraz edeceği de bildirildi.

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