Rusya’dan Ukrayna’nın komşularına ‘paralı asker’ uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, “Ukrayna'ya paralı asker ve silah sağlanırsa bu ülkeler kendileri için sorun oluşturur” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 22. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Zaharova, “Şu anda ABD ile aktif bir müzakere süreci yok. Ayrı ayrı ortaya çıkan sorunlar var. Rus tarafı olarak 6 ay boyunca ABD ile siber güvenlik, Ukrayna ve küresel güvenlik konularını müzakere etmek için aktif çabalarımız oldu” dedi.

Zaharova Ukrayna ile müzakerelerin hangi boyutta olduğu sorusuna, “Şu anda video konferans yoluyla müzakereler yürütülüyor. Askeri, siyasi ve insani koridor konuları tartışılıyor. Rusya’nın talepleri son derece anlaşılır ve aynı zamanda bu talepler ile Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarının gerekçesi de aynı. Kiev’in sonunda Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Nazi gruplarından arındırmasını idrak edeceğini umuyoruz. Kiev rejimi bunu ne zaman anlarsa askeri operasyonlar o kadar erken tamamlanacak” diye cevap verdi.

“BATI’NIN AMACI RUSYA’YI PARÇALAMAK”

Ukrayna’ya paralı asker ve silah gönderen ülkelere seslenen Zaharova, “Eğer Ukrayna’ya paralı asker ve silah sağlanırsa sadece Slovakya değil diğer ülkeler de kendileri için sorun oluşturur. Paralı asker alımını tüm dünyadaki Ukrayna büyükelçilikleri üzerinden yapıyorlar” dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın isimlerden Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de Batı'yı Rusya'yı parçalamak için “Rusofobik bir plan” yapmakla suçladı. Medvedev, Rusya'nın tüm düşmanların planlarını bozacak güce sahip olduğunu ifade etti.

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