SBK davasında yeni gelişme! Avusturya, ABD’nin ‘iade talebini kabul etti’ iddiası

SBK davasında yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebini kabul eden mahkemenin, ABD'nin talebine de aynı yanıtı verdiği ileri sürüldü. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.

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SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD ceza yasalarına göre “kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak” suçlamasıyla ABD’nin talebi üzerine 19 Haziran’da Avusturya’da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

ABD’nin iade talebinde bulunduğu Sezgin Baran Korkmaz hakkında Türkiye’de de “SBK Holding’e ait altı şirketin hesaplarında yapılan incelemelerde kara para aklandığı” şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye de iade talebinde bulunurken Avusturya Wels Mahkemesi, talebin Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na uygun olduğu görüşüyle Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesine 25 Ağustos’ta karar verdi.

ABD’NİN DE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Deutsche Welle Türkçe’den Eray Görgülü’nün haberine göre; bir yandan ABD’nin iade başvurusunu inceleyen Avusturya Wels Mahkemesi, ABD’nin gönderdiği ek dosyaları da dikkate alarak bu talebe ilişkin kararını verdi.

ADELET BAKANLIĞI SON KARARI VERECEK

Mahkeme’nin ABD’nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na uygun olduğu görüşüyle kabul ettiği ileri sürüldü. Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın kararını Şubat ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.

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