Sınır dışı edilen diplomatları almaya giden Rus uçağı, yaptırımlar nedeniyle Avrupa’nın çevresinde tur attı

Ukrayna işgali nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını kapattığı Rusya, sınır dışı edilen diplomatlarını geri getirmek için zorlu bir uçak yolculuğu düzenledi. Yunanistan ve İspanya’dan sınır dışı edilen Rus diplomatları almak için gönderilen uçak, Avrupa’nın çevresinde 15 bin kilometre yol aldı ve hava sahasını Rusya'ya kapatmayan Türkiye üzerinden Moskova’ya inebildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna işgali sonrası gelen yaptırımlar nedeniyle, çeşitli ülkelerden sınır dışı edilen diplomatlarını ülkeye getirmek için epey uzun bir uçak yolculuğu ayarlamak zorunda kaldı.

Rusya'ya sert yaptırımları art arda hayata geçiren Avrupa'da birçok ülke, hava sahalarını da Rusya'ya kapatmış ve Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya, Yunanistan ve İspanya'dan sınır dışı edilen diplomatlarını Moskova'ya götürmek üzere bölgeye uçak gönderdi. İki ülke de bu operasyon için hava sahalarını bir seferliğine açtı.

Ancak diplomatları almak üzere yola çıkan Rus uçağı, Avrupa Birliği ülkelerindeki hava yasağı nedeniyle Avrupa çevresinde 15 bin kilometrelik bir tur attı. Hava takip sitesi FlightRadar24'ün verilerine göre uçak, neredeyse dünyanın en uzun yolculuğu olan Singapur-New York seferi kadar uzun bir yol gitti.

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Rotada Rusya'ya yaptırım uygulayan hiçbir ülkenin hava sahasına girmeden uluslararası hava sahasında yol alan uçak, Moskova'dan Madrid'e doğrudan gitmek yerine Avrupa'nın kuzeyinden dolanarak ulaştı ve yolculuk normaldekinin iki katına çıktı.

Madrid'den havalanan uçak daha sonra İtalya ve Malta hava sahasına girmeden Kuzey Afrika üzerinden Atina'ya indi.

Rusya'ya hava sahasını kapatmayan Türkiye'ye giren uçak, bu sayede hiçbir yaptırımı delmeden uzun bir yolculukla diplomatları Moskova'ya taşımayı başardı.

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