Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı
Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel saatle 07.00da başladı. Oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'da sona erecek.
Ülkede yerel saatle 09.00 itibarıyla toplam 6 milyon 500 bin seçmenin yüzde 5.1inin oy kullandığı belirtildi. Bugün başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 aday yarışıyor.
Sırbistanın mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçimin favorisi olarak görülürken, Vucicin ardından ikinci sırada Eski Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponosun geleceği öngörülüyor. Sırbistanda kurulan seçim gözlemleme kuruluşu CRTA, 34 ülkede 77 oy verme merkezinin kurulduğunu duyurdu.