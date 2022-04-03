Abone Ol

Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel saatle 07.00da başladı. Oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'da sona erecek.

Yayınlanma: 15:35 - 03 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

Ülkede yerel saatle 09.00 itibarıyla toplam 6 milyon 500 bin seçmenin yüzde 5.1inin oy kullandığı belirtildi. Bugün başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 aday yarışıyor.

Sırbistanın mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçimin favorisi olarak görülürken, Vucicin ardından ikinci sırada Eski Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponosun geleceği öngörülüyor. Sırbistanda kurulan seçim gözlemleme kuruluşu CRTA, 34 ülkede 77 oy verme merkezinin kurulduğunu duyurdu.

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Yer için Türkiye'yi işaret ettiler İlginizi Çekebilir Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Yer için Türkiye'yi işaret ettiler ABD'de silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı İlginizi Çekebilir ABD'de silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster