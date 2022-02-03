Trump malikanesindeki etkinliğin bileti 250 bin dolar

Mar-a-Lago’daki malikanede düzenlenecek etkinlikte Trump’la fotoğraf çektirmenin maliyeti 100 bin dolar, ara seçim adaylarıyla akşam yemeği ise 50 bin dolar olacak. Eski ABD Başkanı son bir yılda çeşitli siyasi etkinliklerinde harcamak üzere 122 milyon dolar bağış topladı.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'ya bağlı Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenleyeceği özel etkinlikte konuklardan 250 bin dolar alacağı ortaya çıktı.

2024'teki başkanlık seçimlerine yeniden aday olacağının sinyalini veren Trump'ın malikanesinde düzenleyeceği toplantıya katılacak konuklar, 250 bin dolarlık bilet karşılığında özel bir akşam yemeği yiyecek ve Trump'la fotoğraf çektirebilecek.

Etkinlikte Trump, ABD'de kasımda yapılacak ara seçimler için desteklediği Cumhuriyetçi Parti adaylarını tanıtacak.

Özel etkinlikte Trump'la fotoğraf çektirmenin maliyeti 100 bin dolar, ara seçim adaylarıyla akşam yemeği ise 50 bin dolar olacak. Bilet fiyatları konaklamayı kapsamıyor.

GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA 122 MİLYON DOLAR TOPLADI

Trump'ın siyasi örgütü Save America, eski başkan görevde ayrıldığından bu yana çeşitli siyasi etkinliklerinde harcamak üzere toplanan bağışların 122 milyon dolara ulaştığını duyurmuştu.

Trump, Mar-a-Lago'daki etkinliği ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalışacak Cumhuriyetçilere destek için düzenleniyor. Toplanacak para, ara seçim adaylarına değil Trump'ın kendi siyasi örgütüne aktarılacak.

Cumhuriyetçi Parti'deki etkisini koruyan 75 yaşındaki Trump, henüz başkanlık adaylığını ilan etmedi ancak geçen hafta yayınlanan bir videoda kendisinden 47. ABD Başkanı diye söz etmişti.

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